بيلد: 5 وجهات محتملة لـ تير شتيجن بعد برشلونة

الخميس، 12 يونيو 2025 - 20:05

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال مدريد

كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن 5 وجهات محتملة لـ أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني.

مارك تير شتيجن

النادي : برشلونة

واقترب برشلونة من التعاقد مع خوان جارسيا حارس مرمى إسبانيول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 25 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحيفة إسبانية عن اجتماع منتظر بين حارس المرمى الألماني أندريه تير شتيجن مع خوان لابورتا رئيس برشلونة، وهانز فليك المدير الفني للفريق، في ظل غضب الحارس مما وصفه بـ "حملة ضده".

أخبار متعلقة:
تقرير: غضب تير شتيجن في اجتماعه مع لابورتا وفليك سبورت: تير شتيجن على رأس المرشحين.. الهلال يريد استبدال بونو بحارس جديد تير شتيجن يكشف موقفه من الاستمرار مع برشلونة

ولعب حارس برشلونة الماضي المنقضي 8 مباريات في الدوري، ومباراة في دوري أبطال أوروبا فيما غاب بقية الموسم للإصابة.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن الوجهات المحتملة لـ تير شتيجن ستكون كالتالي:

ميلان

مع احتمالية رحيل مايك ماينان حارس ميلان إلى تشيلسي، بات تير شتيجن مرشحا لخلافة الحارس الفرنسي.

ويراقب ميلان تير شتيجن بالإضافة إلى حارس روما ميل سفيلار، وحارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا.

مانشستر سيتي

يسعى النادي الإنجليزي لتجديد صفوفه بعد تراجع الفريق خلال الموسم المنقضي.

وأجرى مانشستر سيتي عدد من الصفقات خلال فترة انتقالات الشتاء، والفترة الاستثنائية قبل كأس العالم للأندية لدعم صفوف الفريق.

ويبحث مانشستر سيتي عن حارس بديل للبرازيل إيدرسون صاحب الـ31 عاما، نظرا لإصاباته المتكررة.

وكان بيب جوارديولا مهتما بالتعاقد مع تير شتيجن أثناء تواجده في مونشنجلادباخ قبل أن يقرر الحارس الألماني الانتقال إلى برشلونة.

باريس سان جيرمان

في ظل غموض مستقبل جيانلويجي دوناروما مع الفريق الباريسي، قد يكون تير شتيجن بديلا مناسبا.

دوناروما ينتهي تعاقده مع الفريق الباريسي بعد عام واحد، ورغم محاولات الإدارة الباريسية لتجديد تعاقد إلا أن الأمور لا تسير على ما يرام حتى الآن.

يوفنتوس

يعاني السيدة العجوز من أزمة في حراسة المرمى.

ويمتلك يوفنتوس حارسين في صفوفه وهما ماتيا بيرين، وميشيل دي جريجوريو، إلا أنهما لم يبهرا الإدارة والجمهور.

وسيمثل انضمام تير شتيجن نقلة للفريق الذي يعاني من التراجع خلال السنوات الأخيرة.

نيوكاسل

يسعى نيوكاسل لزيادة قوة قوامه في ظل مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما احتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي.

برشلونة تير شتيجن
نرشح لكم
توماس فرانك مدربا جديدا لـ توتنام تقرير يكشف حقيقة مفاوضات نيوم مع نجم النصر الصفقة الأولى.. الشمال القطري يعلن ضم أكرم توفيق "الملك هنا".. نابولي يعلن ضم كيفين دي بروين يوفنتوس يعلن تجديد تعاقد سافونا جلوبو: سانتوس يتفاوض مع نيمار لتجديد تعاقده سكاي: بايرن ميونيخ في محادثات لضم نيكو ويليامز دي بروين يصل إلى إيطاليا تمهيدا للتوقيع مع نابولي
أخر الأخبار
شكري: مازلت لاعبا في سيراميكا.. ولم يتواصل معي أحدا من الأهلي 15 دقيقة | الكرة المصرية
كوكا: أُفضل اللعب في الوسط.. ولم أخسر بكأس العالم للأندية من قبل 21 دقيقة | كأس العالم للأندية
حمدي فتحي: أحترم ميسي ولا أخاف منه.. وأرغب في مواجهة ريال مدريد مجددًا ساعة | كأس العالم للأندية
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: بيراميدز يشارك في كأس السوبر بـ الكارت الذهبي ساعة | الكرة المصرية
توماس فرانك مدربا جديدا لـ توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير يكشف حقيقة مفاوضات نيوم مع نجم النصر ساعة | سعودي في الجول
الثالثة على التوالي.. سيراميكا كليوباترا بطلا لكأس عاصمة مصر ساعة | الدوري المصري
ماريسكا: كأس العالم للأندية يمنحنا تحديا جديدا 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 2 زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله 3 زيزو: هذه حقيقة عرض نيوم و"الكوبري" وطلب الـ "100 مليون".. ولذلك لا أبحث عن تعاطف جماهير الزمالك 4 حوار زيزو عن - مكالمة جيرارد وتهرب الزمالك وعمولة والده وسبب الانتقال إلى الأهلي
/articles/507088/بيلد-5-وجهات-محتملة-لـ-تير-شتيجن-بعد-برشلونة