بيلد: 5 وجهات محتملة لـ تير شتيجن بعد برشلونة

كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن 5 وجهات محتملة لـ أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني.

مارك تير شتيجن النادي : برشلونة

واقترب برشلونة من التعاقد مع خوان جارسيا حارس مرمى إسبانيول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 25 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحيفة إسبانية عن اجتماع منتظر بين حارس المرمى الألماني أندريه تير شتيجن مع خوان لابورتا رئيس برشلونة، وهانز فليك المدير الفني للفريق، في ظل غضب الحارس مما وصفه بـ "حملة ضده".

ولعب حارس برشلونة الماضي المنقضي 8 مباريات في الدوري، ومباراة في دوري أبطال أوروبا فيما غاب بقية الموسم للإصابة.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن الوجهات المحتملة لـ تير شتيجن ستكون كالتالي:

ميلان

مع احتمالية رحيل مايك ماينان حارس ميلان إلى تشيلسي، بات تير شتيجن مرشحا لخلافة الحارس الفرنسي.

ويراقب ميلان تير شتيجن بالإضافة إلى حارس روما ميل سفيلار، وحارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا.

مانشستر سيتي

يسعى النادي الإنجليزي لتجديد صفوفه بعد تراجع الفريق خلال الموسم المنقضي.

وأجرى مانشستر سيتي عدد من الصفقات خلال فترة انتقالات الشتاء، والفترة الاستثنائية قبل كأس العالم للأندية لدعم صفوف الفريق.

ويبحث مانشستر سيتي عن حارس بديل للبرازيل إيدرسون صاحب الـ31 عاما، نظرا لإصاباته المتكررة.

وكان بيب جوارديولا مهتما بالتعاقد مع تير شتيجن أثناء تواجده في مونشنجلادباخ قبل أن يقرر الحارس الألماني الانتقال إلى برشلونة.

باريس سان جيرمان

في ظل غموض مستقبل جيانلويجي دوناروما مع الفريق الباريسي، قد يكون تير شتيجن بديلا مناسبا.

دوناروما ينتهي تعاقده مع الفريق الباريسي بعد عام واحد، ورغم محاولات الإدارة الباريسية لتجديد تعاقد إلا أن الأمور لا تسير على ما يرام حتى الآن.

يوفنتوس

يعاني السيدة العجوز من أزمة في حراسة المرمى.

ويمتلك يوفنتوس حارسين في صفوفه وهما ماتيا بيرين، وميشيل دي جريجوريو، إلا أنهما لم يبهرا الإدارة والجمهور.

وسيمثل انضمام تير شتيجن نقلة للفريق الذي يعاني من التراجع خلال السنوات الأخيرة.

نيوكاسل

يسعى نيوكاسل لزيادة قوة قوامه في ظل مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما احتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي.