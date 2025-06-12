رغم توقيعه لـ جالاتا سراي.. سكاي: ساني في طريقه لخوض كأس العالم للأندية مع بايرن

الخميس، 12 يونيو 2025 - 19:54

كتب : FilGoal

ليروي ساني

كشفت سكاي سبورت عن مشاركة ليروي ساني مع فريق بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية.

وتواجد اسم ساني في قائمة الفريق البافاري المشاركة في كأس العالم للأندية، رغم عدم سفره مع الفريق.

ووقع ليروي ساني عقود انضمامه إلى جالاتا سراي التركي، بعقد يمتد حتى 2028.

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وسيحصل ساني على راتب صافي 9 ملايين يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو في كل موسم.

وأشارت شبكة سكاي سبورت: "بعد إجرائه الكشف الطبي للانضمام إلى جالاتا سراي، ليروى ساني في طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض كأس العالم للأندية مع بايرن ميونيخ".

وتابعت سكاي "ساني سينضم إلى بايرن في كأس العالم للأندية بناء على طلب فينسنت كومباني المدير الفني للفريق البافاري".

وأتمت "ساني سيستمر مع بايرن بعد اتفاق الناديين على استمراره حتى 30 يونيو".

ويخوض بايرن ميونيخ بطولة كأس العالم للأندية في المجموعة الثالثة إلى جانب أوكلاند سيتي، وبنفيكا البرتغالي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني.

ساني بايرن ميونيخ جالاتا سراي كأس العالم للأندية
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