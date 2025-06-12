نهائي كأس العاصمة - آرثر يعوض أحمد رمضان مع سيراميكا.. وفيصل ورمضان يقودان البنك

كشف سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي، عن تشكيل مواجهتهما في نهائي كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) والمقرر على ملعب السلام في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس.

وقرر علي ماهر المدير الفني للمصري الدفع بـ جاستن آرثر في قلب الدفاع لتعويض رحيل أحمد رمضان.

وانضم أحمد رمضان إلى الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ويتواجد مع الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويبدأ سيراميكا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - جاستن آرثر - أحمد هاني

الوسط: عمرو قلاوة - رضا بوبو - محمود عبد الحفيظ "زلاكه" - إسلام عيسى

الهجوم: مروان عثمان - فخري لاكاي

وعلى مقاعد البدلاء: محمد كوكو - عبد الرحمن بودي - حسين السيد - يوسف عفيفي - محمد صادق - أيمن موكا - محمد توني - مارن ياسر - حسين حسني

أما طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي فاختار البدء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: إسحاق يعقوب – أمير مدحت – داو سيريل – هشام صلاح

الوسط: محمد فتحي – سعيدو سيمبوري - محمد إبراهيم

الهجوم: أحمد ياسر ريان - أسامة فيصل - ياو أنور

وتأهل سيراميكا كليوباترا إلى المباراة النهائية بعد الفوز على حساب الإسماعيلي بثلاثية نظيفة، فيما حقق البنك الفوز على إنبي برباعية مقابل هدفين.

وحقق الإسماعيلي المركز الثالث في كأس العاصمة بعد الفوز على حساب إنبي بثنائية نظيفة.