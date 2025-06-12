الاتحاد الإماراتي يطالب فيفا والآسيوي بالحيادية في ملحق كأس العالم

طالب اتحاد الإمارات لكرة القدم الاتحادين الدولي والآسيوي بالحيادية عند اختيار الدول المستضيفة لمباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقرر أن يقام في شهر أكتوبر من العام الجاري.

وأصدر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بيانا رسميا وجه من خلاله طلبه للاتحادين الآسيوي والدولي.

وشدد الاتحاد الإماراتي في بيانه على أهمية العدالة والشفافية في عملية الاختيار والتي يجب أن تكون وفقاً للنظم واللوائح التي تضمن حقوق جميع المنتخبات الوطنية المشاركة في الملحق الآسيوي.

وتقدم اتحاد الإمارات لكرة القدم بشكل رسمي بطلب استضافة مباريات إحدى المجموعتين وفقا للمهلة المحددة من الاتحاد القاري ، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نجاحات كبيرة في استضافتها لأكبر البطولات والأحداث الرياضية والكروية العالمية وبشهادة الجميع بحسب البيان.

وتأهلت 6 فرق إلى المرحلة الرابعة وهم قطر والإمارات عن المجموعة الأولى، والعراق وعُمان عن المجموعة الثانية، بالإضافة إلى السعودية وإندونيسيا عن المجموعة الثالثة.

وسيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين وفقا للتصنيف، حيث تقام القرعة يوم 17 يوليو 2025.

ووفقا لآخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يتواجد منتخبا قطر والسعودية في التصنيف الأول، والإمارات والعراق في المستوى الثانية، وأخيرا إندونيسيا وعمان.

وستقام المرحلة الرابعة من دور واحد في شهر أكتوبر القادم، ليتأهل أول كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة ليزيد العدد إلى 8 منتخبات.

ويلتقي المنتخبان صاحبا المركز الثاني في المجموعتين في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.