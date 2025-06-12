كأس العالم للأندية - ذكريات سيئة مع الأهلي وميسي.. علي رضا حكم مباراة الافتتاح

يقود الأسترالي علي رضا فغاني طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية.

ويتواجد الثنائي الأسترالي أنتون شيتينين وأشلي بيتشام كمساعدين له.

بينما الحكم الرابع هو البولندي سيمون مارشينياك.

علي رضا أدار مباراة الأهلي أمام باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال، والذي انتهى بخسارة الأحمر بركلات الترجيح.

بينما خاض ليونيل ميسي نجم ميامي مباراتين مع صافرة الأسترالي ذو الأصول الإيرانية.

المباراة الأولى كانت نهائي كأس العالم للأندية 2015 وانتهت بفوز برشلونة على ريفر بليت 3-0.

أما الثانية فأتت في دور الـ 16 لكأس العالم 2018 وانتهت بخسارة الأرجنتين أمام فرنسا 4-3.

أما مارشينياك فهو حكم نهائي كأس العالم 2022 والذي انتهى بتتويج الأرجنتين على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

وسبق وأن أدار للأهلي مباراة واحدة، هي نهائي كأس مصر في يوليو 2022، وانتهت بخسارة الأحمر أمام الزمالك 2-1.

ويستهل الأهلي مشواره فجر الأحد المقبل بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في الثالثة فجرا.

وتذاع مباريات الأهلي في البطولة على قنوات إم بي سي مصر