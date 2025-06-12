كأس العالم للأندية - تأثير ميسي.. "الوضع مختلف تماما" بعد انضمامه لـ إنتر ميامي

يستهل الأهلي ضربة بداية مشاركته في كأس العالم للأندية والبطولة ضد إنتر ميامي وليونيل ميسي الذي حارب جياني إنفانتيو رئيس فيفا لإشراكه في النسخة الأكبر والأولى على الإطلاق على مستوى الأندية.

مشاركة إنتر ميامي في مونديال الأندية لم تكن تحقق لولا ليونيل ميسي، الفريق الوردي شارك بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدما فاز بلقب درع المشجعين كأكثر نادٍ تحقيقا للنقاط في موسم واحد من الدوري الأمريكي.

بالفعل حقق إنتر ميامي اللقب عن جدارة واستحقاق وبرقم قياسي برصيد 74 نقطة، وهو ما لم يفعله أحد من قبل، ومن هنا استغل إنفانتينو رئيس فيفا الأمر وأشرك الفريق الوردي في المونديال.

ورغم أن إنتر ميامي ودع مبكرا من ملحق المنافسة على لقب الدوري الأمريكي بالخسارة من أتلانتا يونايتد في الدور الأول في مفاجأة مدوية ولم يحقق لقب الدوري إلا أن ذلك لم يؤثر على مشاركة الفريق مع كبار العالم والفضل يعود لميسي.

تأثير ميسي على كرة القدم الأمريكية قوي للغاية وما هو ما تترجمه الأرقام خلال عامين فقط منذ انتقاله في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

داخل الملعب

في البداية تأسس إنتر ميامي في 2018 وشارك لأول مرة في الدوري الأمريكي عام 2020 وكان نجمه وهدافه الأول أرجنتيني وهو جونزالو إيجوايين إلى أن جاء ليونيل ميسي.

في أول 3 مواسم لإنتر ميامي المملوك للأسطورة الإنجليزية لديفيد بيكام ومجموعة أخرى من المُلاك كان أقصى إنجاز للفريق هو الوصول لمرحلة الملحق والتوديع مبكرا.

وصل ميسي في صيف 2023 ومن هنا بدأت الطفرة في كل شيء، بعد شهر واحد من مشاركته حقق الفريق أول ألقابه الرسمية بالتتويج بلقب كأس الدوريات وحل وصيفا لكأس أمريكا المفتوحة، وتأهل قاريا لكأس أبطال كونكاكاف 2024.

في الموسم الثاني 2024 شارك لأول مرة قاريا وأنهى الجدول العام للقسمين الشرقي والغربي في الصدارة لكنه ودع مبكرا في الملحق.

وفي الموسم الحالي لا زال من المبكر الحُكم على الموسم لكنه على الأقل وصل لنصف نهائي كأس أبطال كونكاكاف كأفضل مرحلة يصل لها تاريخيا.

ستكون كأس العالم للأندية تاسع بطولة يشارك فيها ميسي مع إنتر ميامي منذ انضمامه وبالفعل حقق لقب وحيد وتحسنت نتائج الفريق بشكل واضح على يده من فريق أنهى الموسم على الأقل في 2023 بالمركز الـ 27 لفريق يتصدر ترتيب الدوري بأكمله في 2024 وبرقم قياسي.

ودون التطرق لأرقام مثل كم هدفا سجل وهكذا، فميسي أصبح الهداف التاريخي لإنتر ميامي وأكثر من صنع أهدافا ولا زال لديه المزيد من الوقت لإضافة المزيد.

إنتر ميامي خارج الملعب

يرى ديفيد بيكام مالك النادي أن انتقال ميسي للدوري الأمريكي بمثابة هدية للمسابقة والبلاد فسبق أن صرّح قائلا: "بصفتي مالكا للنادي وشخصا يملكه، أردتُ أن أفعل شيئا من أجل اللعبة. أردت أيضا أن أفعل شيئا من أجل أمريكا لأنهم منحوني الكثير على مر السنين، ومنحوني الكثير من الحب، وأن نجلب ليو ميسي لإلهام الجيل القادم من اللاعبين في أمريكا، هذا ما أردناه".

الطفرة الأكبر لإنتر ميامي حدثت خارج الملعب، فوفقا لمنصة سبورتيكو المتخصصة في اقتصاديات الفرق والأندية، ففي 2025 ارتفعت قيمة نادي إنتر ميامي بشكل عام بناءً مجموع القيمة السوقية الحالية للامتياز، والأعمال التجارية المرتبطة بالفريق، وممتلكاته العقارية.

وشهد إنتر ميامي ثاني أكبر تغيير على أساس سنوي، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 17% من 1.02 مليار دولار أمريكي إلى 1.19 مليار دولار أمريكي.

ارتفاع قيمة النادي المالية جعلت إنتر ميامي صاحب ثاني أعلى قيمة سوقية بين أندية الدوري الأمريكي بعد لوس أنجلوس المقدرة بـ 1.28 مليار دولار أمريكي.

في 2024 المنصة ذاتها كشفت أن قيمة النادي المالية ارتفعت في بداية 2024 بزيادة 74% منذ عام 2022.

هذا تأثير ميسي على إنتر ميامي كنادي، فماذا أيضا عن المنافسين؟

تأثير ميسي على موسم 2024 ظهر مبكرا، بعدما أعلن إنتر ميامي في شهر نوفمبر 2023 بيع كامل التذاكر الموسمية لموسم 2024 أي قبل 3 أشهر من انطلاق الموسم الجاري.

على مستوى الدوري ككل، في موسم 2024 زادت أعداد بيع التذاكر بنسبة 15% عن موسم 2023، مع ارتفاع إيرادات التذاكر الموسمية بنسبة 25% بحسب الدوري الأمريكي.

وبحسب منصة StubHub فأن المبيعات زادت سبع مرات مقارنة بعام 2022، مع ارتفاع مبيعات كل فريق مدفوعا في الغالب بميسي.

في 2023، وخلال مواجهة شيكاغو فاير حقق الأخير رقما قياسيا من العوائد للفريق المستضيف بمبيعات تجاوزت 9.5 مليون دولار أمريكي من التذاكر بحضور ما يزيد عن 62 ألف مشجع رغم أن متوسط الحضور للفريق كان 14 ألف فقط للمباراة في ملعب سولدير فيلد.

ورغم غياب ميسي عن اللقاء بسبب الإصابة فإن نادي شيكاغو فاير قدم عروضا لحاملي التذاكر الموسمية وباع ما يقارب ثلث الأجنحة في الملعب الخاصة بالمشجعين لعام 2024. الفريق استفاد لما هو أبعد من المباراة بالموسم التالي.

وفي العام الجاري حقق نفس النادي أكبر حضور جماهيري في مباراة واحدة بتاريخه بحضور ميسي بتواجد 62358 مشجع في مدرجات سولدير فيلد.

وسبق أن أعلن نادي فانكوفر أعلن عن خصم 50% على جميع الأطعمة والمشروبات داخل الملعب لمباراته ضد إنتر ميامي في الدوري الأمريكي. وحصول الشباب الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أقل على وجبة كومبو مجانية للأطفال. لماذا؟ لضمان حضور جماهيري كبير بعد إعلان غياب ميسي عن المباراة.

NEWS | Vancouver Whitecaps FC issue an official statement regarding the upcoming match against Inter Miami CF this Saturday, May 25 at BC Place. #VWFC | #VANvMIA — Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) May 23, 2024

إكسافير أسينسي رئيس الأعمال في إنتر ميامي صرّح لـ "سبورتيكو" قائلا قبل بداية موسم 2024: "نادي كانساس سيتي نقل مباراته ضدنا إلى ملعب أرو هيد الذي يتسع لـ 76 ألف مشجع ويستضيف مباريات كرة القدم الأمريكية، وبإمكانك رؤية فرق مثل نيويورك سيتي وريد بول تدور حملاتها حول ليونيل ميسي".

ملعب كانساس سيتي الأساسي هو تشيلدرنز ميرسي بارك يتسع في الأساس لـ 18 ألف مشجع، لتدرك حجم الفارق بين الملعبين والإيرادات المتوقعة في ظل وجود ميسي.

وأكمل أسينسي "هذا جيد للدوري، ليس فقط ميامي من يستفيد من ذلك، باقي الفرق تستفيد".

القميص الوردي

التأثير لا يقتصر على التذاكر والمباريات فقط بل أيضا القمصان، على مستوى الأطقم فحسب تقرير موقع "fastcompany" فإن مجلة Vogue أدرجت طقم الفريق الوردي كواحد من 15 قطعة أزياء حددت عام 2023.

يُعد قميص ميسي لفريق إنتر ميامي القميص الرياضي الأكثر مبيعا في عبر موقع أديداس، وفقا للنادي، واحتل المرتبة الأولى في قائمة قمصان الدوري الأمريكي الأكثر مبيعا في عام 2024.

وحجز لاعبو إنتر ميامي أربعة مراكز في قائمة أفضل 25 قميصا في 2024: ميسي في المركز الأول، وسواريز في المركز الثاني، وسيرجيو بوسكيتس في المركز الحادي عشر، وجوردي ألبا في المركز الخامس عشر.

من عام 2022 إلى يوليو 2024، ارتفعت مبيعات قمصان الدوري الأمريكي لكرة القدم بنسبة 41% إجمالا ويعود ذلك بشكل كبير إلى انضمام ميسي، الذي تبعه انضمام سواريز وبوسكيتس وألبا.

إيرادات ميامي

شبكة ESPN أوضحت في تقريرها قبل انضمام ميسي، حقق إنتر ميامي إيرادات تراوحت بين 50 و60 مليون دولار في عام 2022، وفقا للنادي.

وارتفعت هذه الإيرادات إلى 120 و130 مليون دولار في عام 2023، ولكن في عام 2024، من المتوقع أن يحقق الفريق إيرادات تزيد عن 200 مليون دولار، متجاوزا الأرقام السابقة ومحققا رقما قياسيا للنادي.

ويمكن إرجاع هذا الارتفاع الكبير في الإيرادات هذا العام بوضوح إلى صفقات الرعاية القياسية، والطلب غير المسبوق على التذاكر والسلع، وكل ما يتعلق بشغف ميسي.

أسينسي أوضح قائلا: "الوضع مختلف تماما بعد التعاقد مع ميسي، لأن ما نقوم به الآن مع الفريق هو عالمي تماما".

وأضاف: "الآن نتحدث عن الاهتمام العالمي. الآن يتعلق الأمر بكرة القدم، وليس كرة القدم الأمريكية".

منذ انتقال ميسي وقع النادي 11 شراكة متنوعة هذا الموسم مع شركات عالمية كبرى خارج رعاية الدوري الأمريكي حيث سعت بقية الشركات إلى العمل مع إنتر ميامي فقط.

كما شهد النادي صفقات قياسية تعد الأكبر من نوعها في فئتها في تاريخ الدوري الأمريكي.

وسبق أن صرحت لوسيانا ريسيندي لوتز، رئيسة قسم التسويق في فيزا لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لـ ESPN: "يتمتع إنتر ميامي بجاذبية دولية، وهو ما يُمثل فرقا كبيرا بالنسبة لهذا الفريق مقارنة بما كان عليه قبل انضمام ميسي".

وأضافت "على الرغم من كونه فريقا أمريكيا يلعب في الدوري الأمريكي، إلا أن له قاعدة جماهيرية واسعة حول العالم. لهذا السبب، تُعدّ هذه الشراكة دولية، والفكرة هي أن نتمكن من القيام بهذه الحملات الترويجية والتحدث عن هذه الرعاية في جميع أنحاء العالم".

وأكملت "إنتر ميامي، بمعرفة النمو الذي حققه في العام الماضي، ومع انضمام ميسي وبعض النجوم الآخرين الذين استقدموهم، لم يصبحوا عنصرا أساسيا في سوق جنوب فلوريدا فحسب، بل أصبحوا الآن علامة تجارية عالمية، بصراحة".

وأتمت "يمكنك حضور أي مباراة وسترى نصف الملعب ممتلئا بقمصان إنتر ميامي، والنصف الآخر للفريق المحلي. وجميعهم هناك لمشاهدة ميسي".

خورخي ماس المالك المشارك للنادي من قبل قال لـ صحيفة ميامي هيرالد: "سيكون هناك دائما ما قبل ميسي، وما بعد ميسي، من الناحية التجارية كان هناك تأثير كبير على قاعدة إيرادات النادي".

بشكل عام، تتفاوت أسعار تذاكر الموسم على مستوى الدوري، لكن باقات ميامي تُعدّ من بين الأغلى في الدوري الأمريكي لكرة القدم حاليًا، والجماهير المتحمسة لرؤية ميسي مستعدة لدفع ثمنها.

وقال ماس أيضا عبر شبكة "ذا أثليتك": "نحن نساعد في زيادة الحضور الجماهيري." يستطيع إنتر ميامي اللعب في أي ملعب يتسع لـ 80 ألف متفرج (في الولايات المتحدة). لقد تحسنت موارد الدوري المالية. علينا الاستفادة مما أنشأناه. أنظار العالم علينا".

الحضور الجماهيري خارج الأرض

تأثير ميسي والحضور الجماهيري وصل لخارج البلاد.

في العام الماضي خاض إنتر ميامي أول مباراتين له خارج أمريكا في السعودية واليابان وهونج كونج بأرقام قياسية لم يُعلن عنها.

ميسي لم يشارك في ودية إنتر ميامي ضد نجوم هونج كونج وهو ما تسبب في أزمة كبيرة إذ جلس طيلة اللقاء على مقاعد البدلاء.

وهو ما أثار حفيظة الحكومة في هونج كونج والشركة المسؤولة عن تنظيم اللقاء.

وأعلنت وكالة تاتلر آسيا الخاصة منظمة المباراة التي أقيمت في هونج كونج أنها ستعيد 50% من ثمن التذاكر للجمهور بعد احتجاجات واسعة بعدما شارك أساسيا ضد فيسيل كوبي وديا في اليابان بعد أيام.

وحضر مباراة هونج كونج 40 ألف مشجع ودفع بعضهم نحو خمسة آلاف دولار هونكونجي (يعادل 640 دولارا أمريكيا) مقابل التذكرة الواحدة.

وبسببها ألغى مسؤولو الرياضة في الصين المباراة الودية بين الأرجنتين ونيجيريا والتي كان مقررا إقامتها في شهر مارس 2024 غضبا من ليونيل ميسي وفقا لشبكة بي إن سبورتس آنذاك.

وقبل بداية الموسم الجاري شارك الفريق في 5 وديات منها 3 خارج البلاد بدول بيرو وبنما وهندرواس، أمر لم يكن يحدث قبل انضمام ميسي.

منذ انضمام ميسي في صيف 2023 أصبح إنتر ميامي شريكا في أكثر المباريات التي شهدت حضورا جماهيريا للدوري الأمريكي.

يتسع ملعب تشيس ستيديوم الذي يلعب له إنتر ميامي لـ 21 ألف مشجع وتم توسعته لـ 24 ألف، ومن المنتظر أن ينتقل الفريق لملعبه الجديد والخاص به فريدوم بارك في 2026 والذي سيتسع لـ 25 ألف مشجع.

في 2023 كان إنتر ميامي متواجدا في 3 مباريات خاضها خارج أرضه شهدت حضورا جماهيريا فاق الـ 60 ألف في المباراة الواحدة ضد أتلانتا يونايتد وشارلوت وشيكاغو فاير.

في 2024 تواجد اسم إنتر ميامي في 6 مباريات من أكثر 10 شهدت حضورا جماهيريا للدوري الأمريكي، وكانت مباراة الفريق ضد أتلانتا يونايتد في الدور الأول من ملحق المنافسة على اللقب الأعلى في تلك المرحلة رغم أنها جاءت في مرحلة مبكرة من المنافسة.

مع انتصاف موسم 2025 يتواجد اسم إنتر ميامي في قائمة أكثر 10 مباريات حضورا في الدوري الأمريكي.

إذا لماذا يعاني فيفا في بيع تذاكر مباراة الافتتاح؟

كما أسفلنا يتسع ملعب إنتر ميامي لـ 21 ألف مشجع وهو ما يمثل 32% من مقاعد ملعب هارد روك المقرر له استضافة مونديال الأندية.

فيفا ربما لم يُدرك أن الحضور الجماهيري الأكبر يتمثل في ملعب خصومه بل بعضهم انتقل لملعب أكبر بشكل خاص ضد إنتر ميامي للاستفادة من ميسي كون تلك الفرق تمتلك قاعدة جماهيرية ثابتة.

وحتى الآن يصر فيفا على أن التذاكر المباعة لمباراة الافتتاح وفقا لشبكة "ذا أثليتك" إنها أكثر من 20 ألف مقعد في ملعب يتسع لـ 65 ألف مقعد.

ورغم تخفيض أسعار التذاكر طيلة الفترة الماضية من 357 دولار لأقل من 50 دولار إلا أن فيفا ليس قلقا من ضعف الحضور الجماهيري.

أخيرا يمتلك ميسي بندا يتيح لإنتر ميامي تجديد تعاقده لعام 2026 ووفقا للتقارير فإن النادي يستهدف استمرار الأسطورة الحية من أجل افتتاح الملعب الجديد، فيما ترغب أمريكا في الاستفادة من بطل العالم بنفسه في افتتاح كأس العالم 2026 الذي تستضيفه رفقة كندا والمكسيك، ومن سيكون الفائز؟ بالطبع أمريكا وبالطبع ميسي.