الإسماعيلي يحقق المركز الثالث في كأس العاصمة

حقق النادي الإسماعيلي المركز الثالث في بطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بعد الفوز على حساب إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام.

أحرز هدفي الإسماعيلي محمد عبد السميع في الدقيقة 73 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف البديل نادر فرج الهدف الثاني للدراويش في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويلتقي في تمام الثامنة مساءً سيراميكا كليوباترا حامل اللقب والمتوج بآخر نسختين في مواجهة البنك الأهلي، على ملعب السلام.

وخسر الإسماعيلي في نصف النهائي أمام سيراميكا كليوباترا 3-0 في مجموع المباراتين، فيما أقصى البنك الأهلي منافسه إنبي برباعية مقابل هدفين.

وحصد الإسماعيلي 2 مليون جنيه نظير فوزه بالمركز الثالث، لينجح في ختام الموسم بشكل جيد بعد احتلاله المركز قبل الأخير في مسابقة الدوري، قبل إلغاء الهبوط وبقائه في الدوري الموسم المقبل.

فيما فاز إنبي بمليون ونصف جنيه بعد احتلاله المركز الرابع.

ويحصد الفائز بجائزة كأس عاصمة مصر 10 مليون جنيه.

ويعد ذلك الفوز الأول للإسماعيلي على حساب إنبي هذا الموسم، بعدما حقق الفريق البترولي الفوز في 3 مباريات بنفس النتيجة 1-0.

وفاز إنبي على حساب الإسماعيلي في الدور الأول، وكذلك في مجموعة الهبوط بالدوري، بالإضافة إلى دور الـ16 ببطولة الكأس.