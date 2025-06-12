الإسماعيلي يحقق المركز الثالث في كأس العاصمة

الخميس، 12 يونيو 2025 - 19:14

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

حقق النادي الإسماعيلي المركز الثالث في بطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بعد الفوز على حساب إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام.

أحرز هدفي الإسماعيلي محمد عبد السميع في الدقيقة 73 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف البديل نادر فرج الهدف الثاني للدراويش في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

أخبار متعلقة:
كأس عاصمة مصر - للمرة الثالثة على التوالي.. سيراميكا كليوباترا للنهائي بعد تكرار فوزه ضد الإسماعيلي الإسماعيلي يعترض على عقوبات فيفا.. ويعلن خطوته المقبلة خبر في الجول – إيقاف قيد جديد للإسماعيلي بسبب قضيتين

ويلتقي في تمام الثامنة مساءً سيراميكا كليوباترا حامل اللقب والمتوج بآخر نسختين في مواجهة البنك الأهلي، على ملعب السلام.

وخسر الإسماعيلي في نصف النهائي أمام سيراميكا كليوباترا 3-0 في مجموع المباراتين، فيما أقصى البنك الأهلي منافسه إنبي برباعية مقابل هدفين.

وحصد الإسماعيلي 2 مليون جنيه نظير فوزه بالمركز الثالث، لينجح في ختام الموسم بشكل جيد بعد احتلاله المركز قبل الأخير في مسابقة الدوري، قبل إلغاء الهبوط وبقائه في الدوري الموسم المقبل.

فيما فاز إنبي بمليون ونصف جنيه بعد احتلاله المركز الرابع.

ويحصد الفائز بجائزة كأس عاصمة مصر 10 مليون جنيه.

ويعد ذلك الفوز الأول للإسماعيلي على حساب إنبي هذا الموسم، بعدما حقق الفريق البترولي الفوز في 3 مباريات بنفس النتيجة 1-0.

وفاز إنبي على حساب الإسماعيلي في الدور الأول، وكذلك في مجموعة الهبوط بالدوري، بالإضافة إلى دور الـ16 ببطولة الكأس.

الإسماعيلي كأس عاصمة مصر كأس الرابطة إنبي
نرشح لكم
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: بيراميدز يشارك في كأس السوبر بـ الكارت الذهبي الثالثة على التوالي.. سيراميكا كليوباترا بطلا لكأس عاصمة مصر الزمالك: لم نتخل عن أحمد حمدي منذ إصابته.. وسنتخذ القرار المناسب بعد التحقيق انتهت في نهائي كأس العاصمة - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) البنك الأهلي المصري يشكل لجنة عليا لجمع تراث النادي وتوثيق تاريخه نهائي كأس العاصمة - آرثر يعوض أحمد رمضان مع سيراميكا.. وفيصل ورمضان يقودان البنك الزمالك يحول أحمد حمدي للتحقيق مصدر مقرب من موسيماني يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الزمالك
أخر الأخبار
حمدي فتحي: أحترم ميسي ولا أخاف منه.. وأرغب في مواجهة ريال مدريد مجددًا دقيقة | كأس العالم للأندية
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: بيراميدز يشارك في كأس السوبر بـ الكارت الذهبي 10 دقيقة | الكرة المصرية
توماس فرانك مدربا جديدا لـ توتنام 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير يكشف حقيقة مفاوضات نيوم مع نجم النصر 46 دقيقة | سعودي في الجول
الثالثة على التوالي.. سيراميكا كليوباترا بطلا لكأس عاصمة مصر 47 دقيقة | الدوري المصري
ماريسكا: كأس العالم للأندية يمنحنا تحديا جديدا ساعة | كأس العالم للأندية
بطل آسيا.. ماركيز لوبيز مدربا لقطر القطري ساعة | الوطن العربي
القنوات الرياضية السعودية ناقلا حصريا لـ كأس كونكاكاف ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 2 زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله 3 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية 4 زيزو: هذه حقيقة عرض نيوم و"الكوبري" وطلب الـ "100 مليون".. ولذلك لا أبحث عن تعاطف جماهير الزمالك
/articles/507081/الإسماعيلي-يحقق-المركز-الثالث-في-كأس-العاصمة