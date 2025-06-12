إصابة نجم برشلونة في بطولة أوروبا تحت 21 عاما

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن إصابة جيرارد مارتن ومغادرته معسكر تدريب المنتخب الإسباني تحت 21 عاما.

ويخوض منتخب إسبانيا بطولة أوروبا تحت 21 عاما في سلوفاكيا خلال الفترة من 11 إلى 28 يونيو الجاري.

وأوضح الاتحاد الإسباني أن جيرارد مارتن تعرض لإصابة في يده اليمنى خلال مباراة سلوفاكيا مما يمنعه من المشاركة في بقية مباريات البطولة الأوروبية للشباب.

وأشار الاتحاد الإسباني إلى أنه على تواصل مستمر مع الجهاز الطبي في برشلونة، من أجل إجراء الفحوصات اللازمة.

وسقط جيرارد مارتن بعد وقت قليل من انطلاق المباراة الافتتاحية للبطولة بين سلوفاكيا وإسبانيا، وتم استبداله بين الشوطين.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية بيده في برشلونة، بعد خضوعه لفحوصات يوم الخميس لتحديد مدى إصابته.

وانتهت المباراة الافتتاحية بفوز الماتادور بثلاثية مقابل هدفين.

ويستعد المنتخب الإسباني لمواجهة رومانيا يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ولا تسمح لوائح البطولة باستبدال اللاعبين.