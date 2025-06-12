كأس العالم للأندية - كانسيلو: سنذهب لتحقيق حلمنا في أمريكا.. ومستعدون لمواجهة ريال مدريد

الخميس، 12 يونيو 2025 - 18:50

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - الهلال السعودي ضد الريان القطري

يثق البرتغالي جواو كانسيلو لاعب الهلال في قدرات فريقه قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويلعب الهلال ضد ريال مدريد في افتتاح مشواره بمنافسات كأس العالم للأندية 2025.

وقال كانسيلو عبر موقع فيفا: "المشاركة في كأس العالم للأندية مصدر فخر لجماهيرنا، سنذهب إلى الولايات المتحدة بحلم، وسنعمل أفضل ما لدينا لتحقيقه".

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وأضاف "مواجهة ريال مدريد؟ من الصعب كمدافع مراقبة لاعبين مثل مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريجو، لكن ريال مدريد لا يملك هؤلاء فقط، ولديه لاعبين أقوياء في كل خانة".

وتابع "مواجهة الريال دائما صعبة، ضد أي خصم، لديهم قوة هجومية ضاربة، ولديهم مكامن قوة في كل خط من خطوطهم، ولكننا على أتم استعداد لهذه المواجهة".

وأتم "باتشوكا وسالزبورج سيكونان صعبين أيضا، شاهدت لقاء باتشوكا ضد ريال مدريد وكانوا تنافسيين للغاية".

ويستعد الهلال السعودي للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها يوم 14 يونيو.

ويتواجد الهلال في المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.

جدول مباريات المجموعة

ريال مدريد × الهلال.. الأربعاء 18 يونيو – ملعب هارد روك – ميامي

باتشوكا × ريد بول سالزبورج.. الخميس 19 يونيو – ملعب تي كيو إل

ريال مدريد × باتشوكا.. الأحد 22 يونيو - ملعب بنك أوف أمريكا

ريد بول سالزبورج × الهلال.. الإثنين 23 يونيو – ملعب أودي فيلد

الهلال × باتشوكا.. الجمعة 27 يونيو – ملعب جيوديس بارك

ريد بول سالزبورج × ريال مدريد.. الجمعة 27 يونيو – ملعب لينكولن فينانشال

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كأس العالم للأندية ريال مدريد الهلال
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