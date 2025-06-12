عطية الله: إعارتي تنتهي بعد كأس العالم للأندية.. وأولويتي البقاء في الأهلي

الخميس، 12 يونيو 2025 - 18:11

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال السوداني - يحيى عطية الله

يرى المغربي يحيى عطية الله أن تجربته مع النادي الأهلي إيجابية حتى الآن.

وأوضح عطية الله في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت: "البداية كانت جيدة ولكن الإصابة أثرت فيّ معنويا وجسديا".

وانضم يحيى عطية الله إلى الأهلي في صيف 2024، قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء.

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وعن مستقبله مع الأهلي، رد الظهير المغربي: "إعارتي تنتهي بعد كأس العالم للأندية، وأولويتي هي البقاء في النادي الأهلي".

ويخوض الأهلي بطولة كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

وأضاف عطية الله "أحاول دائما تطبيق تعليمات المدربين، وتعودت على الضغوطات، من أجل إخراج أفضل ما لدي".

وردا على المفاضلة بين زملائه في مركز الجناح "أتأقلم مع أي جناح ألعب معه من أجل تقديم الإضافة للنادي، ولا أفضل لاعب على آخر".

وأتم حديثه عن علي معلول "معلول زميل وأتمنى له التوفيق في مسيرته الكروية وخلد بصمته في الأهلي".

ورحل علي معلول رسميا عن الأهلي بعد 9 سنوات قضاهم في الأهلي

وتوج علي معلول مع الأهلي بـ7 بطولات للدوري، و4 لكأس مصر، و5 للسوبر المصري، و4 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، وبطولتين للسوبر الإفريقي.

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