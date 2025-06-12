الخطيب يعتذر عن عدم حضور كأس العالم للأندية بسبب الظروف الصحية

الخميس، 12 يونيو 2025 - 18:10

كتب : حسام نور الدين

حفل استاد الأهلي - محمود الخطيب

اعتذر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن عدم السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنتر ميامي فجر الأحد ضمن افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي:

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"أرسل محمود الخطيب، رئيس النادي، خطابًا إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عبر فيه عن تقديره للجهود الكبيرة التي يقوم بها إنفاتينو لتطوير لعبة كرة القدم على مستوى العالم من كافة الجوانب الفنية والتسويقية والعلاقات المتميزة.. وجاء في الخطاب أن النادي الأهلي بوصفه واحدًا من أكثر الأندية مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، ويسعى للوصول إلى أبعد نقطة فيها، يحرص دوما على أن يقوم بدوره كاملا تجاه اللعبة ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية بل عالميًا أيضًا".

"وتمنى محمود الخطيب النجاح للبطولة التي تجرى منافساتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يتابعها العالم بشغف، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى التواجد في مقدمة بعثة الأهلي في هذا المحفل العالمي، لكن الظروف الصحية التي يمر بها لن تمكنه من الحضور".

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ويستعد الأهلي لمواجهة إنتر ميامي فجر الأحد في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية بـ أمريكا.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة رفقة إنتر ميامي صاحب الأرض، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

وجاءت قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية بالأرقام كالآتي:

حراسة المرمى:

1- محمد الشناوي

31- مصطفى شوبير

37- مصطفى مخلوف

26- محمد سيحا

الدفاع

30- محمد هاني

2- خالد عبد الفتاح

3- عمر كمال

6- ياسر إبراهيم

15- أشرف داري

4- أحمد رمضان

54- يحيى عطية الله

11- كريم الدبيس

27- مصطفى العش

الوسط

13- مروان عطية

5- محمد علي بن رمضان

8- حمدي فتحي

23- أليو ديانج

24- أحمد رضا

7- محمود تريزيجيه

14- حسين الشحات

17- أشرف بنشرقي

19- محمد مجدي أفشة

22- إمام عاشور

25- أحمد زيزو

29- طاهر محمد

36- أحمد كوكا

الهجوم

9- وسام أبو علي

10- نيتس جراديشار

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي فجر يوم 15 يونيو الجاري.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (3 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (7 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (4 صباح 25 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي محمود الخطيب
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