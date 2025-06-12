"الملك هنا".. نابولي يعلن ضم كيفين دي بروين

أعلن نادي نابولي ضم البلجيكي كيفين دي بروين رسميا في صفقة انتقال حر.

وكشف نابولي عن الصفقة عبر حسابه الرسمي على إكس، حيث ارتدى دي بروين تاج الملك، ودون عليها "الملك كيفين هنا".

ووصل البلجيكي كيفين دي بروين إلى إيطاليا يوم الخميس لإتمام انضمامه إلى نابولي

ووفقا للتقارير الصحفية فإن اللاعب البلجيكي سيحصل على 27 مليون يورو على مدار الـ3 سنوات شاملة مكافأة التوقيع.

وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي من الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه.

وحقق دي بروين مع مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز (6 مرات)، كأس الاتحاد الإنجليزي (مرتان)، كأس الرابطة (5 مرات)، دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)، كأس العالم للأندية (مرة واحدة)، كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة)، درع الاتحاد الإنجليزي (3 مرات).

وشارك دي بروين خلال موسمه الأخير مع مانشستر سيتي في 40 مباراة وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 8 آخرين.