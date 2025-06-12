يوفنتوس يعلن تجديد تعاقد سافونا

أعلن نادي يوفنتوس تجديد تعاقد لاعبه نيكولو سافونا حتى 2030.

نيكولو سافونا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وانضم سافونا الموسم المنقضي للفريق الأول ليوفنتوس بعدما ارتدى قميص يوفنتوس لأول مرة بعمر 8 سنوات.

وتدرج سافونا في فئات الفريق السنية وتألق في ظهوره الأول مع الفريق الأول.

وخاض سافونا 37 مباراة في جميع المسابقات بقميص البيانكونيري وسجل هدفين.

ويأتي ذلك قبل مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

وسبق أن أعلن داميان كومولي مدير يوفنتوس الجديد ثقة النادي في مدربه إيجور تيودور، وأوضح أن النادي نجح في تمديد إعارة راندال كولو مواني.

وقال كومولي في مؤتمر صحفي: "إيجور تيودور سيكون مدربنا لموسم 2025-2026".

وأضاف "توصلنا إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان لتمديد إعارة راندال كولو مواني للمشاركة في كأس العالم للأندية".

وأكمل "اللاعب يرغب في البقاء معنا في الموسم المقبل أيضا".

ولعب كولو مواني في صفوف يوفنتوس على سبيل الإعارة منذ يناير الماضي حتى نهاية الموسم المنصرم.

وسجل المهاجم الفرنسي 8 أهداف في 18 مباراة بالدوري الإيطالي.