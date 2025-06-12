خبر في الجول - بروفات لـ أحمد شوبير قبل افتتاح كأس العالم للأندية

الخميس، 12 يونيو 2025 - 17:20

كتب : أحمد الخولي

أحمد شوبير في مدرجات مباراة فيوتشر أمام إيسترن كومباني

يحضر أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق بروفات تحضيرية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن شوبير سيحضر البروفات اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدما تقرر أن أسماء لاعبي الأهلي باللغة العربية قبل بداية لقاء الافتتاح في كأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي.

واستغل فيفا تواجد شوبير في الولايات المتحدة الأمريكية وقرروا الاستعانة به في مباراة الافتتاح للهتاف بأسماء لاعبي الأهلي.

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وسبق أن كشف محمد ثابت المتحدث عن قطاع الكرة في الأهلي عبر قناة الأهلي في وقت سابق: "الجديد في البطولة وما يهم الجماهير، دخول اللاعبين لأرض الملعب لن يكون من النفق الموجود في منتصف الملعب بل سيكون من نفق في أقصى يمين الملعب".

وأضاف "وسيتم الهتاف باسم كل لاعب أثناء الدخول مثلما يحدث في NBA، وسيقف لاعبو الفريقين في مواجهة بعضهم البعض وليس بنفس الصف مثلما يحدث كالمعتاد".

ويستعد الأهلي لمواجهة إنتر ميامي فجر الأحد في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية بـ أمريكا.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة رفقة إنتر ميامي صاحب الأرض، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

وجاءت قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية بالأرقام كالآتي:

حراسة المرمى:

1- محمد الشناوي

31- مصطفى شوبير

37- مصطفى مخلوف

26- محمد سيحا

الدفاع

30- محمد هاني

2- خالد عبد الفتاح

3- عمر كمال

6- ياسر إبراهيم

15- أشرف داري

4- أحمد رمضان

54- يحيى عطية الله

11- كريم الدبيس

27- مصطفى العش

الوسط

13- مروان عطية

5- محمد علي بن رمضان

8- حمدي فتحي

23- أليو ديانج

24- أحمد رضا

7- محمود تريزيجيه

14- حسين الشحات

17- أشرف بنشرقي

19- محمد مجدي أفشة

22- إمام عاشور

25- أحمد زيزو

29- طاهر محمد

36- أحمد كوكا

الهجوم

9- وسام أبو علي

10- نيتس جراديشار

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي فجر يوم 15 يونيو الجاري.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (3 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (7 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (4 صباح 25 يونيو بتوقيت القاهرة)

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