بسبب مونديال الأندية.. الأعلى للإعلام يعلن استثناء قنوات MBC والأهلي من مواعيد البث

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استثناء قنوات MBC والأهلي من ضوابط بث البرامج الرياضية.

ويأتي ذلك بسبب فروق التوقيت بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية التي تستضيف كأس العالم للأندية.

وكشف بيان الأعلى للإعلام عن استثناء قنوات MBC صاحبة الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات البطولة على الهواء مباشرة من الضوابط المقررة لبث البرامج الرياضية وذلك طوال فترة إقامة البطولة بداية من الافتتاح فجر الأحد المقبل وحتى النهائي يوم 13 يوليو المقبل.

كما تم الموافقة على طلب قناة الأهلي بالسماح لها بالتغطية البرامجية لمباريات الفريق في ذات البطولة يومي 15 و24 يونيو تزامنا مع مباراتي الفريق الأولى والثالثة لإقامة هاتين المباراتين فجرا.

وفي سياق متصل أعلن المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام عودة جميع القنوات للعمل بالتوقيتات المحددة بالقرار رقم 28 لسنة 2024 بشأن ضوابط بث البرامج الرياضية اعتبارا من يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025.

ويأتي ذلك على خلفية انتهاء الموعد المحدد للاستثناءات التي أعلن عنها المجلس في بيانه الصادر بتاريخ 3 يونيو 2025 وذلك بعد انتهاء مباريات مسابقتي دوري نايل وكأس مصر ومعسكر النادي الأهلى بالولايات المتحدة استعدادا لبطولة كأس العالم للأندية.

ويستهل الأهلي مشواره فجر الأحد المقبل بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في الثالثة فجرا.

وتذاع مباريات الأهلي في البطولة على قنوات إم بي سي مصر