جلوبو: سانتوس يتفاوض مع نيمار لتجديد تعاقده

يتفاوض نادي سانتوس البرازيلي مع نيمار لتجديد عقده حتى يونيو 2026.

وحسبما كشفت شبكة "جلوبو" البرازيلية فإن النادي يحاول إقناع نجمه بالتجديد حتى ديسمبر 2026.

وينتهي تعاقد نيمار مع سانتوس يوم 30 يونيو الجاري.

ولم يغلق نيمار الباب أمام إمكانية عودته لأوروبا وهو خيار مستبعد حاليا وفقا للشبكة البرازيلية.

وأشار التقرير إلى أن نيمار لم يوقع على عقود التجديد بالفعل لكنه أعطى كلمته للنادي حول عدم التفاوض بعد مع أي فريق آخر في البرازيل وأنه مستمر مع سانتوس.

وكشف التقرير إلى أن سانتوس سيتعين عليه دفع 85 مليون ريال برازيلي على أقساط لشركة المسؤولة عن النجم البرازيلي.

وكان نيمار قد تعرض للطرد في المباراة الأخيرة التي لعبها مع سانتوس أمام بوتافوجو في الجولة 11 من الدوري البرازيلي.

وشارك نيمار مع سانتوس هذا الموسم في 14 مباراة سجل 3 وصنع 3 منذ عودته للبرازيل.