جلوبو: سانتوس يتفاوض مع نيمار لتجديد تعاقده

الخميس، 12 يونيو 2025 - 16:26

كتب : FilGoal

نيمار - سانتوس

يتفاوض نادي سانتوس البرازيلي مع نيمار لتجديد عقده حتى يونيو 2026.

وحسبما كشفت شبكة "جلوبو" البرازيلية فإن النادي يحاول إقناع نجمه بالتجديد حتى ديسمبر 2026.

وينتهي تعاقد نيمار مع سانتوس يوم 30 يونيو الجاري.

أخبار متعلقة:
سانتوس يعلن إصابة نيمار بفيروس كورونا سبورت: الهلال يدرس تعويض نيمار بضم رافينيا مباراته الأخيرة؟ سجل هدفا بيده.. طرد نيمار في خسارة سانتوس ضد بوتافوجو صدمة جديدة.. تقرير برازيلي يكشف مدة غياب نيمار

ولم يغلق نيمار الباب أمام إمكانية عودته لأوروبا وهو خيار مستبعد حاليا وفقا للشبكة البرازيلية.

وأشار التقرير إلى أن نيمار لم يوقع على عقود التجديد بالفعل لكنه أعطى كلمته للنادي حول عدم التفاوض بعد مع أي فريق آخر في البرازيل وأنه مستمر مع سانتوس.

وكشف التقرير إلى أن سانتوس سيتعين عليه دفع 85 مليون ريال برازيلي على أقساط لشركة المسؤولة عن النجم البرازيلي.

وكان نيمار قد تعرض للطرد في المباراة الأخيرة التي لعبها مع سانتوس أمام بوتافوجو في الجولة 11 من الدوري البرازيلي.

وشارك نيمار مع سانتوس هذا الموسم في 14 مباراة سجل 3 وصنع 3 منذ عودته للبرازيل.

سانتوس نيمار - سانتوس سانتوس - الدوري البرازيلي
نرشح لكم
كأس العالم للأندية - منافس الأهلي.. ميسي وثلاثي برشلونة السابق على رأس قائمة إنتر ميامي بمشاركة ميسي.. الأرجنتين تتعادل مع كولومبيا في تصفيات كأس العالم الأول تحت قيادة أنشيلوتي.. البرازيل تفوز على باراجواي وتتأهل لكأس العالم الرياضية: بعثة السعودية تطير فجر الأربعاء للمشاركة في كأس كونكاكاف منافس الأهلي - روكي وإستيفاو على رأس قائمة بالميراس لـ كأس العالم للأندية رومانو: كوريا وقع على عقود انضمامه لـ بوتافوجو باتشوكا يتفوق على الأهلي بركلات الترجيح وديا قبل كأس العالم للأندية انتهت - الأهلي (1) 3-5 (1) باتشوكا.. فوز الفريق المكسيكي بركلات الترجيح
أخر الأخبار
كأس العالم للأندية - كانسيلو: سنذهب لتحقيق حلمنا في أمريكا.. ومستعدون لمواجهة ريال مدريد 9 دقيقة | كأس العالم للأندية
عطية الله: إعارتي تنتهي بعد كأس العالم للأندية.. وأولويتي البقاء في الأهلي 48 دقيقة | كأس العالم للأندية
الخطيب يعتذر عن عدم حضور كأس العالم للأندية بسبب الظروف الصحية 49 دقيقة | كأس العالم للأندية
"الملك هنا".. نابولي يعلن ضم كيفين دي بروين ساعة | ميركاتو
يوفنتوس يعلن تجديد تعاقد سافونا ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - بروفات لـ أحمد شوبير قبل افتتاح كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
بسبب مونديال الأندية.. الأعلى للإعلام يعلن استثناء قنوات MBC والأهلي من مواعيد البث 2 ساعة | كأس العالم للأندية
جلوبو: سانتوس يتفاوض مع نيمار لتجديد تعاقده 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 2 زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله 3 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية 4 انتهى نهائي كأس مصر - الزمالك (1)-(1) بيراميدز
/articles/507072/جلوبو-سانتوس-يتفاوض-مع-نيمار-لتجديد-تعاقده