الزمالك يحول أحمد حمدي للتحقيق

قرر نادي الزمالك تحويل أحمد حمدي لاعب الفريق للتحقيق نظرا لما بدر منه تجاه النادي في الساعات الماضية، على أن تُعرض نتيجة التحقيق مع اللاعب على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

أحمد حمدي النادي : الزمالك الزمالك

وجاء قرار النادي للتأكيد على فرض النظام والالتزام على جميع اللاعبين ورفض أي تجاوز أو مخالفة لقيم ومبادي نادي الزمالك.

ويتواجد أحمد حمدي حاليا في ألمانيا رفقة محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالنادي للاطمئنان على حالته من الإصابة التي تعرض لها في إياب نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان خلال شهر مايو العام الماضي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن حمدي يتواجد في ألمانيا للاطمئنان مرة أخيرة على مدى تعافيه من الإصابة في الرباط الصليبي للركبة.

ويشعر اللاعب بالغضب تجاه مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب خلافات حول تحمل قيمة السفر.

وكان أحمد حمدي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ ما يقرب من عام خلال نهائي الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي.

وخاض أحمد حمدي مباراة وحيدة هذا الموسم ولمدة 11 دقيقة فقط.

إذ شارك حمدي كبديل أمام بيراميدز في الجولة السادسة من المرحلة الختامية بمسابقة الدوري. ولم يشارك حمدي في كأس مصر.

ويرتبط حمدي -27 عاما- بتعاقد مع الزمالك حتى صيف 2027.