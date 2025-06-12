ألكسندر أرنولد: أعيش حلم ولم أعد أتفاجأ بتتويجات ريال مدريد.. وسبب تغيير اسمي

أعرب ترينت ألكسندر أرنولد المنتقل حديثا إلى ريال مدريد عن سعادته بالانتقال إلى النادي الملكي.

ترينت أرنولد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويخوض ألكسندر أرنولد منافسات كأس العالم للأندية مع ريال مدريد بعد دفع النادي الإسباني رسوم انتقاله لصالح ليفربول بسبب نهاية تعاقده في 30 يونيو الجاري.

وقال أرنولد في مؤتمر تقديمه: "لم يعد يفاجئني مشاهدة ريال مدريد وهو يحقق الألقاب، نشأت وأنا أشاهده يتوج بلقب دوري أبطال 3 مرات على التوالي، رغبتي أن أكون جزءا من هذا النجاح منذ الآن".

وشدد "نغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتتويج بلقب كأس العالم للأندية".

وكشف أرنولد "يظن البعض أن بيلينجهام لعب دورا كبيرا في انتقالي إلى هنا، لكن ريال مدريد لا يحتاج إلى تعريف، تحدثت معه من أجل معرفة النادي من الداخل".

وأوضح "ما أعيشه الآن حلم، وبكل صراحة لم أتخيل الانضمام يوما إلى ريال مدريد".

أما عن تغيير اسمه على القميص فأجاب "وجدت أن اسمي معقدا للبعض لذلك اخترت (ترينت) فقط على قميصي لأنه أسهل وأبسط من ألكسندر أرنولد".

وواصل "لا يهمني مركزي في الملعب الأمر يعود للمدير الفني والمهم هو أن أشارك وألعب".

أما عن مقابله فلورنتينو بيريز فاختتم أرنولد تصريحاته "ممتن جدا لهذه الفرصة فهو رئيس توج بالعديد من ألقاب دوري أبطال أوروبا وأسعى أن نحقق الكثير سويا".

ويقع ريال مدريد في المجموعة التي تضم كل من الهلال وسالزبورج وباتشوكا.