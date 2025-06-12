مانشيني: أريد العودة لتدريب منتخب إيطاليا

يرغب روبرتو مانشيني المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا والسعودية العودة لتدريب الأتزوري مجددا في ولاية ثانية.

وأصبح مقعد المدير الفني لمنتخب إيطاليا شاغرا بعد إقالة لوتشيانو سباليتي من تدريب الأزرق.

وقال مانشيني في تصريحات عبر صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية: "تحدثت مع جرافينا (رئيس الاتحاد) أكثر من المعتاد في الأسابيع الأخيرة لتصفية الأجواء، أحيانا نتخذ قرارات خاطئة".

وأضاف "صحيح أنني لم أشعر بنفس المستوى من الثقة مثلما كان في الماضي لكن كان عليّ الحديث مع الرئيس بشأن ذلك".

وتابع "يمكنني فعلها، كان ذلك خطأي ومن يعلم ربنا نعمل سويا معا من أجل المشاركة في كأس العالم وربما الفوز بلقب اليورو مرة ثانية".

وأكمل "لا يوجد شيء أفضل من تدريب المنتخب الوطني، فزت بالألقاب مع الأندية لكن الفوز مع إيطاليا شيء مختلف تماما، أيضا أريد العودة حيث كنت شعرت بالسعادة، الأجواء كانت رائعة للغاية".

وواصل "قلت من قبل إنني اتخذت قرارات سيئة ولن أكررها مجددا، قلت ذلك وهو ما لم يتوقعه أحد".

وأتم "لا شك بأنه سيكون تحديا كبيرا، مخاطرة كبيرة، لكن عليك أن تخاطر، أليس صحيح؟".

ووفقا للتقارير الإيطالية فإن جينارو جاتوزو هو الاسم الأقرب لتولي تدريب منتخب إيطاليا.

وسبق أن أشار الإيطالي في تصريحات لصحيفة "إل جورنالي" الإيطالية: "ترك المنتخب الإيطالي كان خطأ كبير إذا عاد بي الزمن لن أكرره".

وأكمل: "النجاح الأبرز في مسيرتي مع إيطاليا هو التتويج ببطولة يورو 2020 والأسوأ كان الفشل في التأهل لمونديال 2022".

واختتم: "إعادة إيطاليا إلى قمة المنتخبات الأوروبية كان شعور لا يوصف، وفخور بتحقيق رقم قياسي بعد سلسلة الفوز بالمباريات مع إيطاليا، لكن الفشل في التأهل لكأس العالم كان بمثابة جرح لا يزال مشتعلاً".

وحقق مانشيني رقما تاريخيا مع منتخب إيطاليا بالوصول إلى 37 مباراة دون هزيمة.

صاحب الـ 60 عاما قاد منتخب إيطاليا بين 2018 وحتى 2023 وخلال 58 مباراة حقق الفوز في 38 وتعادل في 12 وخسر 8.

وتوج منتخب إيطاليا تحت قيادته بلقب يورو 2020 لكنه فشل في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

ثم تولى تدريب السعودية بعدها وخلال 18 مباراة فاز في 7 وخسر 6 وتعادل في 6 ورحل بعد التعادل السلبي مع البحرين في تصفيات كأس العالم 2026.

ورحل سباليتي عن تدريب منتخب إيطاليا بسبب تذبذب النتائج حيث أعلن في المؤتمر الصحفي قبل الفوز على مولودوفا 2-0 في تصفيات كأس العالم رحيله عن تدريب الأتزوري.