أرنولد: الانضمام إلى ريال مدريد لا يحدث كل يوم.. وبيريز: ستعيش لحظات فريدة يصعب أحيانا فهمها

وصل ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ريال مدريد الجديد وأجرى الكشف الطبي ووقع على عقود انتقاله للملكي قادما من ليفربول.

ويستعد الظهير الإنجليزي للمشاركة مع ريال مدريد قادما من ليفربول في كأس العالم للأندية 2025.

وقال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد خلال مؤتمر تقديم ألكسندر أرنولد: "عزيزي ترينت ألكسندر أرنولد، مساء الخير ومرحبا بك في ريال مدريد. اليوم، يصل إلى ريال مدريد لاعب فاز بكل شيء، أحد أفضل المدافعين في العالم وأسطورة ليفربول. الآن، يريد مواصلة كتابة التاريخ مع ريال مدريد، ويريد أن يشعر بحماس ارتداء قميصنا".

وأضاف "نُعرب عن امتناننا لاختيارك ريال مدريد. كان بإمكانك الانتقال إلى أندية أخرى أو البقاء في نادٍ مثل ليفربول، لكنك اخترتنا لأنك أردت اللعب هنا. أنت من أكثر المدافعين صناعةً للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي. كنتَ ضمن تشكيلة العام في 2020، وضمن فريق نجوم يويفا مرتين".

وتابع "ملعب سانتياجو برنابيو بانتظارك، حيث ستعيش لحظات فريدة يصعب أحيانا فهمها. في مدريد، ستجد زملاءً يُشكلون عائلة واحدة، مثل صديقك جود بيلينجهام. هنا، الجميع، بالإضافة إلى كونهم لاعبين رائعين، هم أيضًا من أشد مشجعي ريال مدريد".

وواصل "كأس العالم للأندية هو تحدّينا القادم، وتحدّيكم أيضًا. هذا الشعار وهذا القميص رمزان للعمل الجاد والجهد والاحترام والتواضع والتضامن. قوة الجماهير هي ما يُغذّي هذه الأسطورة".

ومن جانبه تحدث الدولي الإنجليزي باللغة الإسبانية قائلا: "شكرا لكم جميعا على هذه الفرصة. الانضمام إلى ريال مدريد لا يحدث كل يوم. حلم يتحقق. أتطلع بشوق لإظهار مهاراتي لجماهير ريال مدريد. أُدرك المسؤولية الملقاة على عاتقي. سأبذل قصارى جهدي لأُظهر مهاراتي وأُحقق العديد من الألقاب. شكرا جزيلا لكم، وهلا مدريد!".

وسيرتدي أرنولد القميص 12 مع ريال مدريد وسيظهر اسم ترينت على القميص، بعدما ارتدى القميص رقم 66 في ليفربول وباسم ألكسندر أرنولد.

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن ريال مدريد دفع 10 ملايين يورو، مقابل ضم أرنولد من ليفربول قبل موعد نهاية عقده بشهر للمشاركة معه في كأس العالم للأندية.

وكشف ريال مدريد في بيان رسمي عن مدة التعاقد التي تستمر لمدة 6 مواسم قادمة من 1 يونيو 2025 حتى 30 يونيو 2031.

وحقق ألكسندر أرنولد البالغ من العمر 26 عاما، 9 ألقاب مع ليفربول بواقع بطولة لدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودرع الاتحاد الإنجليزي، وكذلك حقق بطولتين لكل من الدوي الإنجليزي، وكأس الرابطة.

وشارك ألكسندر أرنولد الذي نشأ في ليفربول، دوليا مع منتخب إنجلترا، حيث خاض بطولتي كأس العالم 2018 في روسيا، و2022 في قطر، ويورو 2024.

وبدأ ألكسندر أرنولد مشواره مع فريق ليفربول الأول منذ صيف 2016.

وتعد تلك الصفقة الثانية لريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية بعد ضم دين هاوسن مدافع بورنموث.

ويستعد ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

ويلعب ريال مدريد في المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية رفقة الهلال السعودي، وسالزبورج النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.