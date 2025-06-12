كأس العالم للأندية - البرازيل تتصدر عدد اللاعبين المشاركين.. ومصر الثالث إفريقيا

الخميس، 12 يونيو 2025 - 13:38

كتب : FilGoal

لقب كأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

وكشف موقع فيفا عن جنسية اللاعبين المشاركين في كأس العالم للأندية وجاءت البرازيل في الصدارة بـ 141 لاعبا.

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بينما جاء اللاعبون المصريون في المركز الثالث على مستوى إفريقيا بـ 23 لاعبا.

إذ تتقاسم الجنسيتين المغربية والجنوب إفريقية الصدارة بـ 31 لاعبا.

وجاءت جنسية اللاعبين المشاركين في البطولة وفقا لموقع فيفا كالآتي:

141 لاعبا (البرازيل)

103 لاعبين (الأرجنتين)

54 لاعبا (إسبانيا)

49 لاعبا (البرتغال)

41 لاعبا (المكسيك)

40 لاعبا (أمريكا)

37 لاعبا (فرنسا)

36 لاعبا (ألمانيا)

36 لاعبا (إيطاليا)

31 لاعبا (المغرب - جنوب إفريقيا)

29 لاعبا (اليابان)

27 لاعبا (كوريا الجنويبة)

25 لاعبا (إنجلترا - السعودية - تونس)

24 لاعبا (أوروجواي)

23 لاعبا (مصر - نيوزلاندا)

14 لاعبا (كولومبيا)

13 لاعبا (النمسا)

9 لاعبين (السويد)

8 لاعبين (بلجيكا - مالي - هولندا - النرويج - الإمارات)

6 لاعبين (تشيلي - باراجواي - تركيا - فنزويلا)

5 لاعبين (كرواتيا - الإكوادور - نيجيريا - صربيا - سويسرا)

4 لاعبين (الجزائر - الدنمارك - بولندا)

3 لاعبين (كندا - غانا - اليونان - السنغال - سلوفينيا - أوكرانيا)

لاعبان (ألبانيا - أنجولا - الكاميرون - كوت ديفوار - السلفادور - لوكسمبورج - الكيان الصهيوني)

لاعب واحد (أرمينيا - البوسنة والهرسك - بوركينا فاسو - الصين - الكونغو - الجابون - الدومنيكان - جورجيا - جواتيمالا - غينيا - جويانا الفرنسية - هايتي - هندوراس - إيران - جامايكا - مونتينجرو - موزمبيق - ناميبيا - فلسطين - بيرو - أيرلندا - روسيا - سلوفاكيا - سوريا - تنزانيا - توجو - أوغندا - أوزبكستان - زيمبابوي)

كأس العالم للأندية البرازيل
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