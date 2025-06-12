كأس العالم للأندية - 26 لاعبا بالبطولة سبق لهم التتويج بالمونديال مع منتخباتهم

الخميس، 12 يونيو 2025 - 12:58

كتب : FilGoal

الأرجنتين × فرنسا - نهائي كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مشاركة 26 لاعبا سبق لهم التتويج بكأس العالم للمنتخبات من قبل.

وتنطلق منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسبق للـ 26 لاعبا التتويج مع 4 منتخبات وهم الأرجنتين وفرنسا وألمانيا وإسبانيا.

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وكان للأرجنتين النصيب الأكبر بعد التتويج بلقب كأس العالم 2022 في قطر.

وجاءت قائمة اللاعبين المتوجين بلقب كأس العالم مع منتخباتهم كالآتي:

الأرجنتين

خيرمان بيزيا (ريفر بليت) - فرانكو أرماني (ريفر بليت) - ماركوس أكونيا (ريفر بليت) - جونزالو مونتيل (ريفر بليت) - خوليان ألفاريز (أتليتكو مدريد) - أنخيل كوريا (أتليتكو مدريد) - رودريجو دي بول (أتليتكو مدريد) - نوهيل مولينا (أتليتكو مدريد) - نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا) - أنخيل دي ماريا (بنفيكا) - إنزو فيرنانديز (تشيلسي) - لاوتارو مارتينيز (إنتر) - ليونيل ميسي (إنتر ميامي)

فرنسا

كيليان مبابي (ريال مدريد) - أنتوان جريزمان (أتليتكو مدريد) - لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان) - بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان) - عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) - توماس ليمار (أتليتكو مدريد) - أوليفيه جيرو (لوس أنجلوس) -هوجو لوريس (لوس أنجلوس) - بنيامين بافارد (إنتر).

ألمانيا

توماس مولر (بايرن ميونيخ) - مانويل نوير (بايرن ميونيخ)

إسبانيا

سيرجيو بوسكيتس (إنتر ميامي) - سيرجيو راموس (مونتيري)

وتنطلق منافسات كأس العالم للأندية فجر الأحد المقبل بمواجهة الأهلي ضد إنتر ميامي.

كأس العالم للأندية كأس العالم الأرجنتين
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