سكاي: بايرن ميونيخ في محادثات لضم نيكو ويليامز

يُجري مسؤولو بايرن ميونيخ الألماني محادثات مع نيكو ويليامز لاعب أتليتك بلباو.

ويسعى بايرن ميونيخ لتعويض رحيل ليروي ساني الذي انتقل لجالاتاسراي.

ويتفاوض ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، وكريستوف فرويند المدير الرياضي مع إدارة اللاعب البالغ من العمر 22 عاما. وقد عُقد الاجتماع الأول بالفعل وفقا لشبكة "سكاي سبورتس" ألمانيا.

أبلغ ويليامز نادي بايرن ميونيخ بأنه منفتح جدا على الانتقال لبطل ألمانيا.

وكشف التقرير إلى أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب الشاب يبلغ 60 و65 مليون يورو.

وطلب ويليامز راتبا إجماليا يقارب 20 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن برادلي باركولا جناح باريس سان جيرمان يظل المرشح المفضل لدى إدارة البافاري من أجل تدعيم مركز المهاجم.

وخاض نيكو ويليامز 45 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات بقميص الفريق الباسكي.

صاحب الـ 22 عاما خاض 28 مباراة بقميص منتخب إسبانيا وسجل 6 أهداف وساهم بالتتويج بلقب يورو 2024.