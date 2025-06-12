دي بروين يصل إلى إيطاليا تمهيدا للتوقيع مع نابولي

وصل البلجيكي كيفين دي بروين إلى إيطاليا من أجل الانضمام إلى نابولي الإيطالي.

كيفين دي بروين النادي : مانشستر سيتي نابولي

ومن المنتظر أن ينضم في صفقة انتقال حر لبطل الدوري الإيطالي.

وسيخضع اللاعب لفحص طبي قبل توقيع العقود لمدة موسمين مع خيار إضافة موسم ثالث.

ولن يشارك دي بروين مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية.

L’ARRIVO DI DE BRUYNE A VILLA STUART AAAAAA VITA MIAAAAAA pic.twitter.com/MvHwrny55Z — I Gigi 78 I (@Vicidominus) June 12, 2025

ووفقا للتقارير الصحفية فإن اللاعب البلجيكي سيحصل على 27 مليون يورو على مدار الـ3 سنوات شاملة مكافأة التوقيع.

وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي من الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه.

وحقق دي بروين مع مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز (6 مرات)، كأس الاتحاد الإنجليزي (مرتان)، كأس الرابطة (5 مرات)، دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)، كأس العالم للأندية (مرة واحدة)، كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة)، درع الاتحاد الإنجليزي (3 مرات).

وشارك دي بروين خلال موسمه الأخير مع مانشستر سيتي في 40 مباراة وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 8 آخرين.