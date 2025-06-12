كأس العالم للأندية - رابع العرب.. الترجي يصل إلى أمريكا

الخميس، 12 يونيو 2025 - 11:32

كتب : FilGoal

بعثة الترجي

وصلت بعثة الترجي التونسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الترجي للمشاركة في مونديال الأندية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

ويقع الترجي في المجموعة الرابعة رفقة فرق تشيلسي وفلامنجو ولوس أنجلوس.

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ويستهل الترجي مشواره بمواجهة فلامنجو البرازيلي في الرابعة من فجر يوم 17 يونيو الجاري.

ويعتبر الترجي الفريق العربي الوحيد الذي يخوض المونديال دون أي صفقة جديدة.

وبات الترجي رابع الفرق العربية التي وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد الأهلي والعين والوداد.

ويتبقى الهلال السعودي ليكمل الفرق العربية في أمريكا.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الهلال فجر الجمعة استعدادا لخوض منافسات البطولة.

وتأتي مباريات الترجي في البطولة كالآتي:

فلامنجو × الترجي.. الرابعة فجر يوم 17 يونيو

كلوب ليون × الترجي.. الواحدة صباح يوم 21 يونيو

الترجي × تشيلسي.. الرابعة فجر يوم 25 يونيو

كأس العالم للأندية الترجي أمريكا
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