في سن الأربعين.. كازورلا يقود أوفييدو لنهائي ملحق الدوري الإسباني بمشاركة مصرية

قبل 13 عامًا، كان ريال أوفييدو، نادي الطفولة للنجم الإسباني سانتي كازورلا، على وشك إعلان إفلاسه واختفائه تماما من الساحة، فتدخل نجم أرسنال حينها وكان لديه الحل.

سانتي كازورلا النادي : ريال أوفييدو ريال أوفييدو

سانتي كازورلا قاد حملة تبرعات حينها، وجمع 2 مليون يورو لإنقاذ النادي من الإفلاس.

الآن، بعد 13 عاما، وقد بلغ كازورلا سن الأربعين، لم تقلّ عطاءاته وما زال قادرا على خدمة نادي طفولته، إذ قادهم لنهائي ملحق التأهل للدوري الإسباني الممتاز.

وتأهل ريال أوفييدو لنهائي ملحق التأهل للدوري الإسباني الممتاز على حساب ألميريا بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي نصف النهائي ذهابا وإيابا.

وتعادل ريال أوفييدو مع ألميريا على ملعب كارلوس تارتييري بهدف لكل فريق أمس الأربعاء في إياب نصف نهائي الملحق.

تقدّم ألميريا في الدقيقة الـ24 من ركلة جزاء عن طريق جونزالو ميليرو، قبل أن يتعادل ريال أوفييدو في الدقيقة الـ49.

انطلق كازورلا بقوة، وتحصل على مخالفة من حدود منطقة الجزاء. وكعادته، يسدد بكلتا قدميه، فانبرى لها وسددها بيسراه في المرمى مسجّلا هدف تأهل فريقه، مستغلا الفوز ذهابا بهدفين مقابل هدف.

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مشاركة مصرية

لقطة كازورلا التاريخية ليست فقط ما يهم محبي كرة القدم من مصر، إذ كان لمصر بصمة أخرى في اللقاء الذي شهد مشاركة جديدة للاعب المصري-التونسي هيثم حسن.

هيثم حسن صاحب الـ23 عاما يلعب هذا الموسم معارا من فياريال إلى ريال أوفييدو، إذ شارك هذا الموسم في 42 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 4 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

الجناح الأيمن المصري تحصل كذلك على جائزة أفضل لاعب في موسم ريال أوفييدو بالفعل.

وسينتظر ريال أوفييدو المتأهل الآخر بين ميرانديس وراسينج سانتاندير، إذ انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 3-3 على أرض راسينج.

ويبحث ريال أوفييدو عن العودة إلى الدوري الإسباني الممتاز لأول مرة منذ 25 عاما، إذ كانت المشاركة الأخيرة لهم في موسم 2000/2001، في حين يبحث راسينج سانتاندير عن العودة لأول مرة منذ موسم 2011/2012، وميرانديس عن أول مشاركة لهم بشكل عام.

سانتي كازورلا بدوره، بدأ مسيرته رفقة ريال أوفييدو في مراحل الناشئين، ومنه انتقل إلى فياريال حيث لعب لأول مرة في الفريق الأول.

ولعب كازورلا مع الفريق الأول لفياريال من 2003، حتى انتقل إلى ريكرياتيفو في 2006، ومنه إلى مالاجا في 2011، ثم انضم إلى أرسنال في 2012، ولعب معهم حتى 2018، إذ عاد إلى إسبانيا عبر بوابة فياريال مجددا، قبل الانضمام إلى السد القطري في 2020.

وفي 2023، عاد كازورلا، صاحب الـ40 عاما، إلى نادي الطفولة ريال أوفييدو، ليلعب معهم في دوري الدرجة الثانية، والآن أصبح على بعد خطوة من إعادته إلى الدوري الممتاز.

ذهاب نهائي ملحق التأهل للدوري الإسباني الممتاز سيكون يوم الأحد 15 يونيو الجاري، فيما سيكون لقاء الإياب يوم 21 من نفس الشهر.