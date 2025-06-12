بسبب ليفاندوفسكي؟ مدرب بولندا يستقيل من منصبه

أعلن منتخب بولندا رحيل مدربه ميتشال بروبيرز بعد توتر علاقته مع روبرت ليفاندوفسكي قائد وهداف المنتخب.

وجاء ذلك بعد الخسارة من فنلندا في تصفيات كأس العالم 2026 وكذلك رفض ليفاندوفسكي الانضمام تحت قيادته.

ونشر المنتخب البولندي بيان المدير الفني

"في ظل الوضع الراهن، خلصتُ إلى أن أفضل قرار لمصلحة المنتخب الوطني هو استقالتي من منصب المدرب. كان هذا المنصب بمثابة تحقيق أحلامي المهنية وأعظم شرف في حياتي.

أود أن أشكر جميع زملائي في العمل، العاملين في الاتحاد البولندي لكرة القدم. كنت دائما على ثقة بكم. شكرًا لكم على ثقتكم برئيس ومجلس إدارة الاتحاد البولندي لكرة القدم. وبالطبع، أود أن أشكر جميع لاعبي كرة القدم الذين سعدت بلقائهم خلال هذه المسيرة. أتمنى لكم جميعا كل التوفيق، فالمنتخب الوطني هو رصيدنا الوطني المشترك. كما أود أن أشكر جماهيرنا الرائعة. أنتم معنا في السراء والضراء. أينما لعب المنتخب الوطني، كان دعمكم مسموعا.

ويود الاتحاد البولندي لكرة القدم أن يشكر المدرب ميتشال بروبيرز على تعاونه والتزامه في إدارة المنتخب الوطني، متمنيا له النجاح في مسيرته المهنية المستقبلية".

Oświadczenie selekcjonera Michała Probierza – Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym… pic.twitter.com/LPG98Zryhe — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 12, 2025

وجاءت استقالة المدير الفني بعدما كتب روبرت ليفاندوفسكي عبر حسابه الرسمي "نظرا للظروف الراهنة وفقدان الثقة بمدرب منتخب بولندا، قررت الابتعاد عن اللعب للمنتخب طالما أنه يتولى المسؤولية".

واختتم ليفاندوفسكي "أتمنى أن أتمكن من اللعب مجددا أمام أفضل جماهير في العالم".

وخاض ليفا البالغ 36 عاما 52 مباراة بقميص برشلونة وفاز بثلاثية المحلية بعدما سجل 42 هدفا في 52 مباراة.

وقاد المدير الفني البولندي تدريب منتخب بلاده في 21 مباراة منذ توليه المسؤولية في 2023.

وفاز المنتخب تحت قيادته في 10 مباراة وخسر 7 وتعادل في 4.

وخسر منتخب بولندا آخر مبارياته بنتيجة 2-1 ضد فنلندا.

وتراجع منتخب بولندا للمركز الثالث في ترتيب المجموعة من تصفيات كأس العالم برصيد 6 نقاط.

ويتصدر منتخب فنلندا الترتيب برصيد 7 نقاط ويليه منتخب هولندا برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن بولندا الثالث.