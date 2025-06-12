بسبب ليفاندوفسكي؟ مدرب بولندا يستقيل من منصبه

الخميس، 12 يونيو 2025 - 11:04

كتب : FilGoal

ميتشال بروبيرز - روبرت ليفاندوفسكي

أعلن منتخب بولندا رحيل مدربه ميتشال بروبيرز بعد توتر علاقته مع روبرت ليفاندوفسكي قائد وهداف المنتخب.

وجاء ذلك بعد الخسارة من فنلندا في تصفيات كأس العالم 2026 وكذلك رفض ليفاندوفسكي الانضمام تحت قيادته.

ونشر المنتخب البولندي بيان المدير الفني

أخبار متعلقة:
ليفاندوفسكي: لن ألعب لمنتخب بولندا تحت قيادة المدرب الحالي ليفاندوفسكي يوضح سبب غيابه عن بولندا في التوقف الدولي دورة بولندا الدولية - منتخب مصر تحت 16 عاما يفوز على كندا بركلات الترجيح منتخب مصر تحت 16 سنة يسافر إلى بولندا لخوض بطولة الاتحاد الأوروبي

"في ظل الوضع الراهن، خلصتُ إلى أن أفضل قرار لمصلحة المنتخب الوطني هو استقالتي من منصب المدرب. كان هذا المنصب بمثابة تحقيق أحلامي المهنية وأعظم شرف في حياتي.

أود أن أشكر جميع زملائي في العمل، العاملين في الاتحاد البولندي لكرة القدم. كنت دائما على ثقة بكم. شكرًا لكم على ثقتكم برئيس ومجلس إدارة الاتحاد البولندي لكرة القدم. وبالطبع، أود أن أشكر جميع لاعبي كرة القدم الذين سعدت بلقائهم خلال هذه المسيرة. أتمنى لكم جميعا كل التوفيق، فالمنتخب الوطني هو رصيدنا الوطني المشترك. كما أود أن أشكر جماهيرنا الرائعة. أنتم معنا في السراء والضراء. أينما لعب المنتخب الوطني، كان دعمكم مسموعا.

ويود الاتحاد البولندي لكرة القدم أن يشكر المدرب ميتشال بروبيرز على تعاونه والتزامه في إدارة المنتخب الوطني، متمنيا له النجاح في مسيرته المهنية المستقبلية".

وجاءت استقالة المدير الفني بعدما كتب روبرت ليفاندوفسكي عبر حسابه الرسمي "نظرا للظروف الراهنة وفقدان الثقة بمدرب منتخب بولندا، قررت الابتعاد عن اللعب للمنتخب طالما أنه يتولى المسؤولية".

واختتم ليفاندوفسكي "أتمنى أن أتمكن من اللعب مجددا أمام أفضل جماهير في العالم".

وخاض ليفا البالغ 36 عاما 52 مباراة بقميص برشلونة وفاز بثلاثية المحلية بعدما سجل 42 هدفا في 52 مباراة.

وقاد المدير الفني البولندي تدريب منتخب بلاده في 21 مباراة منذ توليه المسؤولية في 2023.

وفاز المنتخب تحت قيادته في 10 مباراة وخسر 7 وتعادل في 4.

وخسر منتخب بولندا آخر مبارياته بنتيجة 2-1 ضد فنلندا.

وتراجع منتخب بولندا للمركز الثالث في ترتيب المجموعة من تصفيات كأس العالم برصيد 6 نقاط.

ويتصدر منتخب فنلندا الترتيب برصيد 7 نقاط ويليه منتخب هولندا برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن بولندا الثالث.

روبرت ليفاندوفسكي ميتشال بروبيرز منتخب بولندا تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
سكاي: بايرن ميونيخ في محادثات لضم نيكو ويليامز دي بروين يصل إلى إيطاليا تمهيدا للتوقيع مع نابولي في سن الأربعين.. كازورلا يقود أوفييدو لنهائي ملحق الدوري الإسباني بمشاركة مصرية التجربة الأولى.. بيزاكاني مدربا جديدا لـ كالياري كوريري: جاتوزو يقترب من تدريب منتخب إيطاليا رومانو: نابولي أتم اتفاقه مع دي بروين.. وموعد الكشف الطبي السنغال تلحق بإنجلترا أول هزيمة أمام منتخب إفريقي في التاريخ رومانو: صفقة قياسية.. ليفربول يوافق على طلبات ليفركوزن لضم فيرتز
أخر الأخبار
كأس العالم للأندية - 26 لاعبا بالبطولة سبق لهم التتويج بالمونديال مع منتخباتهم 21 دقيقة | كأس العالم للأندية
سكاي: بايرن ميونيخ في محادثات لضم نيكو ويليامز 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
دي بروين يصل إلى إيطاليا تمهيدا للتوقيع مع نابولي 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم للأندية - رابع العرب.. الترجي يصل إلى أمريكا ساعة | كأس العالم للأندية
في سن الأربعين.. كازورلا يقود أوفييدو لنهائي ملحق الدوري الإسباني بمشاركة مصرية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بسبب ليفاندوفسكي؟ مدرب بولندا يستقيل من منصبه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: ميسي يتلقى عرضا جديدا للانضمام إلى الدوري السعودي.. والوجهة الأقرب 2 ساعة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - بسبب الشرط الجزائي.. الاتحاد السكندري يخاطب عبد العاطي بشأن قائمة الفريق 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 2 زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله 3 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية 4 انتهى نهائي كأس مصر - الزمالك (1)-(1) بيراميدز
/articles/507058/بسبب-ليفاندوفسكي-مدرب-بولندا-يستقيل-من-منصبه