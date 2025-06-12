تقرير: ميسي يتلقى عرضا جديدا للانضمام إلى الدوري السعودي.. والوجهة الأقرب

شهدت الساعات الأخيرة تطورا جديدا في ملف مفاوضات الدوري السعودي مع ليونيل ميسي.

ولم يتم حسم موقف ليونيل ميسي من الاستمرار مع فريق إنتر ميامي بعد نهاية العام الجاري.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية أن ميسي تلقى عرضا للتواجد بالموسم المقبل في الدوري السعودي.

وأشار التقرير إلى أن أهلي جدة يعد الوجهة الأقرب لانتقال ميسي حال موافقته على العرض المقدم له.

ويستعد ميسي للمشاركة في كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

ويستهل إنتر ميامي مشواره بمواجهة الأهلي في تمام الثالثة من فجر يوم الأحد.

ونجح ميسي خلال الموسم الجاري من تسجيل 15 هدفا وصناعة 6 آخرين خلال 20 مباراة.

وانضم ميسي إلى صفوف إنتر ميامي في صيف 2024 قادما من باريس سان جيرمان.

وكان ميسي قريبا وقتها من الانضمام إلى الهلال السعودي قبل أن يحسم انتقاله إلى إنتر ميامي.