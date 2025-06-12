خبر في الجول - بسبب الشرط الجزائي.. الاتحاد السكندري يخاطب عبد العاطي بشأن قائمة الفريق

الخميس، 12 يونيو 2025 - 10:44

كتب : هاني العوضي

إنبي - زد - مجدي عبد العاطي

أرسل نادي الاتحاد السكندري خطابا إلى مجدي عبد العاطي المدير الفني من أجل إرسال قائمة الفريق الأولى.

وكان عبد العاطي قد أعلن رحيله عن تدريب الاتحاد السكندري بنهاية الموسم.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد السكندري قد خاطب مجدي عبد العاطي لإرسال تقريره الخاص بشأن قائمة الفريق الأولية من أجل حفظ حقوق النادي بشأن الشرط الجزائي.

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وتبلغ قيمة الشرط الجزائي للمدير الفني مليون و600 ألف جنيه بواقع راتب شهري.

ويطالب الاتحاد السكندري، مجدي عبد العاطي بدفع الشرط الجزائي حفاظا على حقوق النادي لأن تعاقد المدرب مستمر لنهاية الموسم المقبل.

وتولى مجدي عبد العاطي تدريب الاتحاد السكندري عقب رحيل طلعت يوسف.

وبدأ عبد العاطي الدوري مع فريق زد الذي صعد معه الموسم قبل الماضي.

وأنهى الاتحاد الدوري في المركز السادس بالمجموعة الثانية للمنافسة على الهروب من الهبوط.

وذلك بعد إلغاء الهبوط في الدوري الموسم الماضي.

الدوري المصري الاتحاد السكندري مجدي عبد العاطي
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