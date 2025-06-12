اكتملت كتيبة الأحمر.. وسام أبو علي ينضم لمعسكر الأهلي في ميامي

اكتملت بعثة النادي الأهلي في ميامي للمشاركة في كأس العالم للأندية بعد وصول وسام أبو علي المهاجم الفلسطيني إلى مقر إقامة الفريق.

وانضم وسام أبو علي فجر اليوم الخميس إلى مقر بعثة النادي الأهلي في ميامي، ليكتمل بذلك قوام الفريق قبل 3 أيام من موعد افتتاح البطولة وأولى مباريات ممثل مصر.

وجاء انضمام أبو علي المتأخر بعد مشاركتين رفقة منتخب فلسطين في تصفيات قارة آسيا لكأس العالم خلال توقف يونيو الدولي ضد الكويت ثم عمان.

وخسر المنتخب الفلسطيني فرصة تأهله إلى ملحق التصفيات الأسيوية لكأس العالم بعد التعادل ضد عمان بسبب ركلة جزاء محتسبة ضدهم في اللحظة الأخيرة من اللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنتر ميامي فجر الأحد في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية بـ أمريكا.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة رفقة إنتر ميامي صاحب الأرض، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.