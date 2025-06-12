مواعيد مباريات الخميس 12 يونيو 2025 والقنوات الناقلة – نهائي كأس عاصمة مصر

الخميس، 12 يونيو 2025 - 10:19

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم 12 يونيو 2025، والقنوات الناقلة لها.

يقام اليوم الخميس، نهائي كأس عاصمة مصر لموسم 2024/2025.

وستجمع المباراة بين فريقي سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي.

أخبار متعلقة:
كأس عاصمة مصر - موعد مباراة النهائية والملعب والقناة الناقلة.. وماذا يحدث إذا انتهت بالتعادل كأس عاصمة مصر - استمرت 115 دقيقة.. البنك الأهلي للنهائي على حساب إنبي كأس عاصمة مصر - للمرة الثالثة على التوالي.. سيراميكا كليوباترا للنهائي بعد تكرار فوزه ضد الإسماعيلي انتهت كأس العاصمة - سيراميكا (1)-(0) الإسماعيلي.. إنبي (1)-(2) البنك

المباراة ستقام على ملعب السلام في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1، وبتعليق محمد الشاذلي، وإدارة تحكيمية لـ محمود وفا.

وقبل تلك المباراة، يلعب الإسماعيلي مع إنبي في تمام الساعة الخامسة مساء على نفس الملعب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 2 وبتعليق محمد البوشي.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا

كأس عاصمة مصر سيراميكا كليوباترا البنك الأهلي الإسماعيلي
نرشح لكم
خبر في الجول - بسبب الشرط الجزائي.. الاتحاد السكندري يخاطب عبد العاطي بشأن قائمة الفريق اكتملت كتيبة الأحمر.. وسام أبو علي ينضم لمعسكر الأهلي في ميامي الرمادي يوضح حقيقة توصيته باستغناء الزمالك عن لاعبين والإبقاء على آخرين مرتجي: زيزو يشبه الأهلي.. وأطالب اتحاد الكرة بالاطلاع على ميزانيات الأندية كأس العالم للأندية - السومة مع الوداد ولاجامي رفقة الهلال والترجي بدون صفقات كأس العالم للأندية - منافس الأهلي.. حارس البرتغال و"صفقة السعودية" على رأس قائمة بورتو كأس العالم للأندية - ديانج بالرقم 23 وعطية الله 54.. الكشف عن قائمة الأهلي بالأرقام خبر في الجول - أحمد حمدي غاضب من إدارة الزمالك بسبب خلافات حول تحمل قيمة السفر
أخر الأخبار
كأس العالم للأندية - رابع العرب.. الترجي يصل إلى أمريكا 39 دقيقة | كأس العالم للأندية
في سن الأربعين.. كازورلا يقود أوفييدو لنهائي ملحق الدوري الإسباني بمشاركة مصرية ساعة | الكرة الأوروبية
بسبب ليفاندوفسكي؟ مدرب بولندا يستقيل من منصبه ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: ميسي يتلقى عرضا جديدا للانضمام إلى الدوري السعودي.. والوجهة الأقرب ساعة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - بسبب الشرط الجزائي.. الاتحاد السكندري يخاطب عبد العاطي بشأن قائمة الفريق ساعة | الكرة المصرية
اكتملت كتيبة الأحمر.. وسام أبو علي ينضم لمعسكر الأهلي في ميامي ساعة | كأس العالم للأندية
مواعيد مباريات الخميس 12 يونيو 2025 والقنوات الناقلة – نهائي كأس عاصمة مصر ساعة | الكرة المصرية
الرمادي يوضح حقيقة توصيته باستغناء الزمالك عن لاعبين والإبقاء على آخرين ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 2 زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله 3 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية 4 انتهى نهائي كأس مصر - الزمالك (1)-(1) بيراميدز
/articles/507054/مواعيد-مباريات-الخميس-12-يونيو-2025-والقنوات-الناقلة-نهائي-كأس-عاصمة-مصر