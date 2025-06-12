مواعيد مباريات الخميس 12 يونيو 2025 والقنوات الناقلة – نهائي كأس عاصمة مصر
الخميس، 12 يونيو 2025 - 10:19
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم 12 يونيو 2025، والقنوات الناقلة لها.
يقام اليوم الخميس، نهائي كأس عاصمة مصر لموسم 2024/2025.
وستجمع المباراة بين فريقي سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي.
المباراة ستقام على ملعب السلام في تمام الساعة الثامنة مساء.
وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1، وبتعليق محمد الشاذلي، وإدارة تحكيمية لـ محمود وفا.
وقبل تلك المباراة، يلعب الإسماعيلي مع إنبي في تمام الساعة الخامسة مساء على نفس الملعب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة.
وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 2 وبتعليق محمد البوشي.
للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا
نرشح لكم
خبر في الجول - بسبب الشرط الجزائي.. الاتحاد السكندري يخاطب عبد العاطي بشأن قائمة الفريق اكتملت كتيبة الأحمر.. وسام أبو علي ينضم لمعسكر الأهلي في ميامي الرمادي يوضح حقيقة توصيته باستغناء الزمالك عن لاعبين والإبقاء على آخرين مرتجي: زيزو يشبه الأهلي.. وأطالب اتحاد الكرة بالاطلاع على ميزانيات الأندية كأس العالم للأندية - السومة مع الوداد ولاجامي رفقة الهلال والترجي بدون صفقات كأس العالم للأندية - منافس الأهلي.. حارس البرتغال و"صفقة السعودية" على رأس قائمة بورتو كأس العالم للأندية - ديانج بالرقم 23 وعطية الله 54.. الكشف عن قائمة الأهلي بالأرقام خبر في الجول - أحمد حمدي غاضب من إدارة الزمالك بسبب خلافات حول تحمل قيمة السفر