مواعيد مباريات الخميس 12 يونيو 2025 والقنوات الناقلة – نهائي كأس عاصمة مصر

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم 12 يونيو 2025، والقنوات الناقلة لها.

يقام اليوم الخميس، نهائي كأس عاصمة مصر لموسم 2024/2025.

وستجمع المباراة بين فريقي سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي.

المباراة ستقام على ملعب السلام في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1، وبتعليق محمد الشاذلي، وإدارة تحكيمية لـ محمود وفا.

وقبل تلك المباراة، يلعب الإسماعيلي مع إنبي في تمام الساعة الخامسة مساء على نفس الملعب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 2 وبتعليق محمد البوشي.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا