الرمادي يوضح حقيقة توصيته باستغناء الزمالك عن لاعبين والإبقاء على آخرين

كشف أيمن الرمادي مدرب نادي الزمالك، حقيقة طلبه الاستغناء عن بعض لاعبي الفريق، والإبقاء على لاعبين آخرين.

وكتب الرمادي عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "كل ما يشاع عن أنني قدمت توصية برحيل لاعب أو الإبقاء على لاعب إشاعات ومغالطات".

وأوضح "لأنني ببساطة لم أنته بعد من عمل التقرير، وبالتالي لم أقدمه لمجلس الإدارة".

كانت بعض التقارير قد زعمت تقديم أيمن الرمادي توصية لإدارة الزمالك باستمرار محمود عبد الرازق "شيكابالا" أسطورة الزمالك لموسم إضافي مع الفريق، بجانب توصيته برحيل البعض الآخر.

وتولى الرمادي تدريب الزمالك خلفا لـ جوزيه بيسيرو المدرب البرتغالي، الذي رحل بسبب سوء النتائج.

وجاء تولي الرمادي للمهمة بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، ولحين تعاقد الزمالك مع مدرب آخر.

رغم ذلك، نجح صاحب الـ60 عاما في إحراز لقب كأس مصر رفقة الزمالك بعد الفوز على بيراميدز في النهائي بركلات الترجيح.

وأصبحت بطولة كأس مصر هي الثالثة في مسيرة الرمادي التدريبية بعد لقبي كأس رابطة، حققهما مع سيراميكا كليوباترا.

وإجمالا، قاد الرمادي فريق الزمالك في 5 مباريات. فاز في مباراتين بجانب حسم لقب كأس مصر في لقاء ثالث منهم بركلات الترجيح بعد التعادل، وتعادلين آخرين في الدوري.

video:1