مرتجي: زيزو يشبه الأهلي.. وأطالب اتحاد الكرة بالاطلاع على ميزانيات الأندية

يرى خالد مرتجي نائب رئيس الأهلي، أن أحمد سيد زيزو يشبه الأهلي ومن أفضل لاعبي مصر.

وانضم زيزو لاعب الزمالك السابق إلى الأهلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية الموسم المنقضي.

وأوضح مرتجي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت: "كنت أريد التعاقد مع زيزو من 3 سنوات لأنه يشبه الأهلي، ومن أفضل لاعبي مصر، وكنا في احتياج لدعم الجبهة اليمنى واليسرى في الهجوم".

وأضاف "نحن في عصر الاحتراف ولدينا من الخبرات الكافية للتعامل مع النجوم، وزيزو نجم كبير، واسم النادي الأهلي سيضيف له".

وكشف عن رسالة زيزو له بعد انضمامه للأهلي: "زيزو أبلغني بأنه يملك الشغف لتحقيق شيء من أجل إسعاد جماهير الأهلي".

وعن صفقات الأهلي الجديدة، أوضح مرتجي "محمود الخطيب رئيس الأهلي وضع معايير لضم اللاعبين والمدربين، لمعرفة مدى إمكانية أن يدخل اللاعب في منظومة الأهلي".

وكشف مرتجي عن تفاصيل رسالته لخوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد للأهلي بعد وصول الفريق إلى مقر إقامته في ميامي استعدادا لانطلاق كأس العالم للأندية "تحدثت مع خوسيه ريبيرو وأبلغته أننا هنا لمساعدته وتنفيذ طلباته، فتعجب من كلامي معه كنائب رئيس للأهلي".

ويلعب الأهلي أمام إنتر ميامي في افتتاحية كأس العالم للأندية فجر يوم 14 يونيو.

ويخوض الأهلي بطولة كأس العالم للأندية في المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

وعن تجربة باتشوكا المكسيكي الودية: "تجربة باتشوكا إيجابياتها كبيرة، ونجح المدرب الجديد في الاستفادة منها، جميع اللاعبين متحمسون من أجل إقناع المدير الفني الجديد بهم".

وعن صفقات الأهلي وتأثيراتها على ميزانية النادي، رد مرتجي "ميزانية الأهلي تجاوزت 7.5 مليار جنيه، والمورد الأساسي للأهلي في النشاط الرياضي هي كرة القدم".

وضم الأهلي خلال أحمد سيد زيزو، ومحمود حسن تريزيجية، وأحمد رمضان، ومحمد أحمد سيحا، وحمدي فتحي على سبيل الإعارة.

وأضاف مرتجي "نقوم بصرف 660 مليون جنيه في النشاط الرياضي والعائد صفر، وهذا من أجل المنتخبات المصرية".

وأكمل "الأهلي يجيد التحكم في ميزانيته، ميزانية كرة القدم في الأهلي تربح كثيرًا، ولم نبرم صفقات أعلى من ميزانيتنا".

وتابع "أطالب اتحاد الكرة بتطبيق اللعب المالي النظيف، والاطلاع على ميزانيات الأندية، من أين تأتي تلك الأموال الطائلة، ميزانيتنا على الملأ ومن يريد الاطلاع على ميزانية الكرة فيتم عرضها على الجمعية العمومية في الأهلي".

وردا على رأيه في أداء رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة "راضي عن الرابطة، أحمد دياب رئيس الرابطة يجتهد كثيرًا، أما اتحاد الكرة فمازال يحتاج الكثير من هاني أبو ريدة، أثق فيه وخبرته العالمية الكبيرة، ولكنه يجب أن يركز على اتحاد الكرة".

وتحدث مرتجي عن موقف الأهلي مع معلول: "الأهلي وقف بجانب على معلول بعد الإصابة التي تعرض لها، وخرج من الباب الكبير، بعدما نجح في حفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي الأهلي".

وأكمل "معلول يستحق أكثر من ذلك، ولكن في نهاية الأمر هي رؤية مدير فني، ولدينا عدد أجانب محدد، وبالتالي مصلحة الأهلي اقتضت ذلك".

وكشف نائب رئيس الأهلي عن موقفه من أزمة لقب الدوري وشكوى بيراميدز في المحكمة الرياضية: "أعتقد أن حكم محكمة كاس لحسم لقب الدوري سيأخذ وقتا، وبالتأكيد الحكم سيكون في صالح الأهلي، لأن رابطة الأندية المصرية حكمها بات ونهائي".

وأتم "الأهلي يترفع عن تقديم الشكاوى ضد أندية كثيرة، ولو كنت مكان المنافس لما قدمت الشكوى وترفعت عن ذلك".