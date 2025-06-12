مرتجي: زيزو يشبه الأهلي.. وأطالب اتحاد الكرة بالاطلاع على ميزانيات الأندية

الخميس، 12 يونيو 2025 - 01:15

كتب : FilGoal

خالد مرتجي - أمين صندوق الأهلي

يرى خالد مرتجي نائب رئيس الأهلي، أن أحمد سيد زيزو يشبه الأهلي ومن أفضل لاعبي مصر.

وانضم زيزو لاعب الزمالك السابق إلى الأهلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية الموسم المنقضي.

وأوضح مرتجي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت: "كنت أريد التعاقد مع زيزو من 3 سنوات لأنه يشبه الأهلي، ومن أفضل لاعبي مصر، وكنا في احتياج لدعم الجبهة اليمنى واليسرى في الهجوم".

أخبار متعلقة:
طاهر: المنافسة مع زيزو وبنشرقي لا تزعجني.. وهذا الفارق بين كولر وريبيرو كأس العالم للأندية - مرتجي بدلا منه.. تأجيل سفر الخطيب مع بعثة الأهلي إلى أمريكا خالد مرتجي لـ في الجول: طلبنا زيادة عدد الأجانب والزمالك طالب بتقليلهم.. وقرار اتحاد الكرة

وأضاف "نحن في عصر الاحتراف ولدينا من الخبرات الكافية للتعامل مع النجوم، وزيزو نجم كبير، واسم النادي الأهلي سيضيف له".

وكشف عن رسالة زيزو له بعد انضمامه للأهلي: "زيزو أبلغني بأنه يملك الشغف لتحقيق شيء من أجل إسعاد جماهير الأهلي".

وعن صفقات الأهلي الجديدة، أوضح مرتجي "محمود الخطيب رئيس الأهلي وضع معايير لضم اللاعبين والمدربين، لمعرفة مدى إمكانية أن يدخل اللاعب في منظومة الأهلي".

وكشف مرتجي عن تفاصيل رسالته لخوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد للأهلي بعد وصول الفريق إلى مقر إقامته في ميامي استعدادا لانطلاق كأس العالم للأندية "تحدثت مع خوسيه ريبيرو وأبلغته أننا هنا لمساعدته وتنفيذ طلباته، فتعجب من كلامي معه كنائب رئيس للأهلي".

ويلعب الأهلي أمام إنتر ميامي في افتتاحية كأس العالم للأندية فجر يوم 14 يونيو.

ويخوض الأهلي بطولة كأس العالم للأندية في المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

وعن تجربة باتشوكا المكسيكي الودية: "تجربة باتشوكا إيجابياتها كبيرة، ونجح المدرب الجديد في الاستفادة منها، جميع اللاعبين متحمسون من أجل إقناع المدير الفني الجديد بهم".

وعن صفقات الأهلي وتأثيراتها على ميزانية النادي، رد مرتجي "ميزانية الأهلي تجاوزت 7.5 مليار جنيه، والمورد الأساسي للأهلي في النشاط الرياضي هي كرة القدم".

وضم الأهلي خلال أحمد سيد زيزو، ومحمود حسن تريزيجية، وأحمد رمضان، ومحمد أحمد سيحا، وحمدي فتحي على سبيل الإعارة.

وأضاف مرتجي "نقوم بصرف 660 مليون جنيه في النشاط الرياضي والعائد صفر، وهذا من أجل المنتخبات المصرية".

وأكمل "الأهلي يجيد التحكم في ميزانيته، ميزانية كرة القدم في الأهلي تربح كثيرًا، ولم نبرم صفقات أعلى من ميزانيتنا".

وتابع "أطالب اتحاد الكرة بتطبيق اللعب المالي النظيف، والاطلاع على ميزانيات الأندية، من أين تأتي تلك الأموال الطائلة، ميزانيتنا على الملأ ومن يريد الاطلاع على ميزانية الكرة فيتم عرضها على الجمعية العمومية في الأهلي".

وردا على رأيه في أداء رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة "راضي عن الرابطة، أحمد دياب رئيس الرابطة يجتهد كثيرًا، أما اتحاد الكرة فمازال يحتاج الكثير من هاني أبو ريدة، أثق فيه وخبرته العالمية الكبيرة، ولكنه يجب أن يركز على اتحاد الكرة".

وتحدث مرتجي عن موقف الأهلي مع معلول: "الأهلي وقف بجانب على معلول بعد الإصابة التي تعرض لها، وخرج من الباب الكبير، بعدما نجح في حفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي الأهلي".

وأكمل "معلول يستحق أكثر من ذلك، ولكن في نهاية الأمر هي رؤية مدير فني، ولدينا عدد أجانب محدد، وبالتالي مصلحة الأهلي اقتضت ذلك".

وكشف نائب رئيس الأهلي عن موقفه من أزمة لقب الدوري وشكوى بيراميدز في المحكمة الرياضية: "أعتقد أن حكم محكمة كاس لحسم لقب الدوري سيأخذ وقتا، وبالتأكيد الحكم سيكون في صالح الأهلي، لأن رابطة الأندية المصرية حكمها بات ونهائي".

وأتم "الأهلي يترفع عن تقديم الشكاوى ضد أندية كثيرة، ولو كنت مكان المنافس لما قدمت الشكوى وترفعت عن ذلك".

الأهلي خالد مرتجي كأس العالم للاندية زيزو
نرشح لكم
كأس العالم للأندية - السومة مع الوداد ولاجامي رفقة الهلال والترجي بدون صفقات كأس العالم للأندية - منافس الأهلي.. حارس البرتغال و"صفقة السعودية" على رأس قائمة بورتو كأس العالم للأندية - ديانج بالرقم 23 وعطية الله 54.. الكشف عن قائمة الأهلي بالأرقام كأس العالم للأندية - منافس الأهلي.. ميسي وثلاثي برشلونة السابق على رأس قائمة إنتر ميامي بلايلي يوضح موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية.. وطموح الترجي طاهر: المنافسة مع زيزو وبنشرقي لا تزعجني.. وهذا الفارق بين كولر وريبيرو كأس العالم للأندية - المجموعة الرابعة.. عودة بطل أوروبا ومشاركة بالصدفة كأس العالم للأندية - رئيس الهلال: تعاقدنا مع المدرب الأفضل بالعالم.. والمزيدات الغير منطقية حرمتنا من الصفقات
أخر الأخبار
مرتجي: زيزو يشبه الأهلي.. وأطالب اتحاد الكرة بالاطلاع على ميزانيات الأندية 2 ساعة | كأس العالم للأندية
تقرير يكشف حقيقة مفاوضات النصر مع إيمري 2 ساعة | سعودي في الجول
كأس العالم للأندية - السومة مع الوداد ولاجامي رفقة الهلال والترجي بدون صفقات 2 ساعة | كأس العالم للأندية
بعد ضمه مقابل 77 مليون يورو.. الرياضية: دوران قد يرحل عن النصر 2 ساعة | سعودي في الجول
بعد 11 عاما.. فابيو ليما يعلن رحيله عن الوصل الإماراتي 3 ساعة | الوطن العربي
كأس العالم للأندية - منافس الأهلي.. حارس البرتغال و"صفقة السعودية" على رأس قائمة بورتو 3 ساعة | كأس العالم للأندية
آيت نوري: سعيد باللعب لصالح مانشستر سيتي وليس ضده 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
ريان شرقي: مانشستر سيتي يضم لاعبين من بين الأفضل في العالم 4 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 2 زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله 3 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية 4 خبر في الجول - الأهلي يتحرك لشكوى ومقاضاة عضو مجلس إدارة الزمالك
/articles/507052/مرتجي-زيزو-يشبه-الأهلي-وأطالب-اتحاد-الكرة-بالاطلاع-على-ميزانيات-الأندية