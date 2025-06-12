تقرير يكشف حقيقة مفاوضات النصر مع إيمري

الخميس، 12 يونيو 2025 - 01:07

كتب : FilGoal

أوناي إيمري مدرب أستون فيلا

كشفت تقارير سعودية حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع أوناي إيمري مدرب أستون فيلا.

ويدرس النصر التخلي عن مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي في الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن أوناي إيمري يتقاضى راتبا مجزيا من النادي الإنجليزي الذي لا يرغب في التفريط بخدمات المدرب الإسباني.

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وسبق لأوناي إيمري تدريب إشبيلية، الذي توج معه بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الأوروبي.

وكذلك قاد باريس سان جيرمان وأرسنال وفياريال.

وخرج النصر من الموسم المنقضي بدون الفوز بأي بطولة تحت قيادة الإيطالي ستيفانو بيولي.

ومن المقرر أن يستكمل كريستيانو رونالدو مسيرته رفقة النصر وتجديد عقده بعدما كشف عن قراره بالبقاء رفقة العالمي.

النصر السعودي أوناي إيمري
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