بعد ضمه مقابل 77 مليون يورو.. الرياضية: دوران قد يرحل عن النصر

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن مصير الكولومبي جون دوران مهاجم فريق النصر السعودي.

وأوضحت الصحيفة أن الشكوك تحوم حول مستقبل دوران مع نادي النصر.

وتابعت الرياضية: "دوران قد يخرج على سبيل الإعارة، بسبب صعوبات يواجهها على المستوى الشخصي، ما أثر على حالته الذهنية واستقراره الفني".

وأشارت الصحيفة السعودية إلى اهتمام عدد من الأندية باستعارة اللاعب، في حال قرر النصر التخلي عنه رسميًا.

وأضاف "ستتضح الصورة النهائية بشأن مستقبل دوران خلال الأيام المقبلة، خاصةً مع اقتراب فتح باب الانتقالات الصيفية يوليو المقبل."

ولعب دوران هذا الموسم مع النصر 13 مباراة في الدوري مسجلا 8 أهداف، و5 مباريات في دوري أبطال آسيا ونجح في تسجيل 4 أهداف.

وانضم المهاجم الكولومبي إلى النصر قادما من أستون فيلا في انتقالات يناير 2025.

وتكلفت صفقة انضمام دوران إلى النصر 77 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2030.