بعد 11 عاما.. فابيو ليما يعلن رحيله عن الوصل الإماراتي

أعلن البرازيلي فابيو ليما نهاية مسيرته مع الوصل بعد 11 عاما بصفوف الفريق الإماراتي.

ويحمل فابيو ليما الجنسية الإماراتية بجانب البرازيلية وسبق له تمثيل منتخب الإمارات.

وكتب ليما عبر حسابه على إنستجرام: "عشت مشاعر رائعة خلال 11 عامًا لا تُنسى.. بذلت كل ما أستطيع وأتمنى أن يبقى اسمي خالدا في الذاكرة.. الوصل سيبقى في قلبي إلى الأبد".

فابيو سجل 263 هدفا وقدم 80 تمريرة حاسمة خلال 352 مباراة مع الوصل بجميع المسابقات.

ليما هو الهداف التاريخي للوصل في الدوري الإماراتي برصيد 176 هدفا، وثالث هدافي البطولة التاريخيين بعد علي مبخوت وسبستيان تيجالي.

ويلعب ليما في صفوف الوصل الإماراتي منذ صيف 2014.