كأس العالم للأندية - منافس الأهلي.. حارس البرتغال و"صفقة السعودية" على رأس قائمة بورتو

الخميس، 12 يونيو 2025 - 00:07

كتب : FilGoal

ديوجو كوستا حارس بورتو ومنتخب البرتغال

كشف بورتو البرتغالي عن قائمته المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

وينافس بورتو البرتغالي في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه إنتر ميامي الأمريكي، والأهلي، وبالميراس البرازيلي.

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وتواجد في القائمة ديوجو كوستا حارس مرمى المنتخب البرتغالي المتوج مؤخرا ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

كما تواجد جابري فيجا صفقة بورتو الجديدة القادم من الأهلي السعودي المتوج ببطولة دوري أبطال آسيا.

وكشف الأرجنتيني مارتن أنسيلمي المدير الفني لبورتو عن القائمة المكونة من 34 لاعبا، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا (99) كلاوديو راموس (14) - دييجو فيرنانديز (51) - صامويل برتغال (94)

الدفاع: أوتافيو (4) - إيفان ماركانو (5) - زيدو سنوسي (12) - جواو ماريو (23) - نيوين بيريز (24) - مارتيم فيرنانديز (52) - جابرييل براس (73) - فرانسيسكو مورا (74) - زي بيدرو (97)

الوسط: ستيفن أوستاكيو (6) - فابيو فييرا (10) - فاسكو سوزا (15) - جابري فيجا (17) - أندريه فرانكو (20) - آلان فاريلا (22) - توماس بيريز (25) - أندريه أوليفيرا (68) - دومينجوس أندرادي (88) - جيل مارتينز (90) - جواو تيكسيرا (92) -

الهجوم: ويليام جوميز (7) - سامو أوموروديون (9) - بيبي (11) - داني ناماسو (19) - دينيز جول (27) - أنجل ألاركون (47) - جونكالو بورجيس (70) - ليوناردو فونيك (79) - رودريجو مورا (86) - بريان كايسيدو (87)

بورتو الأهلي كأس العالم للأندية
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