ريان شرقي: مانشستر سيتي يضم لاعبين من بين الأفضل في العالم

الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 23:14

كتب : FilGoal

ريان شرقي - مانشستر سيتي

أعرب ريان شرقي لاعب مانشستر سيتي الجديد عن حماسه الشديد لبدء رحلته مع الفريق الإنجليزي.

وأعلن مانشستر سيتي ضم اللاعب الفرنسي لمدة 5 سنوات، قادما من ليون.

وقال ريان شرقي لاعب مانشستر سيتي الجديد عبر موقع ناديه:"اللعب مع هالاند ومرموش وفودين؟ الفريق يضم لاعبين رائعين، من بين أفضل لاعبي العالم".

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وأضاف: "أنا هنا لتقديم أفضل ما لدي بالكرة وأستمتع مع زملائي في الفريق، وأُسعد العالم، والنادي، والجماهير".

ويجيد ريان شرقي اللعب في مركز الجناح، ولاعب الوسط المهاجم.

وسيتواجد ريان شرقي في قائمة كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

ويلعب مانشستر سيتي في المجموعة السابعة إلى جانب يوفنتوس الإيطالي، والعين الإماراتي، والوداد المغربي.

وشارك ريان شرقي الموسم الماضي في 44 مباراة، مسجلا 12 هدفا، وقدم 20 تمريرة حاسمة.

مانشستر سيتي ريان شرقي
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