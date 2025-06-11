كرة سلة - الاتحاد يودع الدوري الإفريقي بعد خسارة أمام بترو أتليتكو

ودع الاتحاد السكندري لكرة السلة منافسات الدوري الإفريقي The BAL من نصف النهائي.

وخسر الاتحاد في نصف النهائي أمام بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 96-74.

وشهدت الفترتين الثالثة والرابعة تفوق الفريق الأنجولي، حامل لقب النسخة الماضية.

ويلعب باتريك جاردنر محترف منتخب مصر ضمن صفوف بترو أتليتكو.

ونجح المحترف المصري في تسجيل 14 نقطة وعمل 8 متابعات ناجحة.

وبذلك أصبح النهائي بين بترو أتليتكو بقيادة جاردنر أمام أهلي طرابلس بقيادة عاصم مرعي.

ويشارك الاتحاد السكندري في البطولة للمرة الأولى في تاريخه بعد حصد الدوري المصري عام 2024.

وبدأت المباراة حماسية من الجانبين ونجح بترو أتليتكو في حسم الفترة الأولى بنتيجة 25-22.

بينما شهدت الفترة الثانية تفوق كبير للفريق الأنجولي في البداية حتى وصلت النتيجة إلى 41-27 قبل أن يشهد النصف الثاني صحوة سكندرية تُنهي الفترة بنتيجة 45-40.

ووسع بترو أتليتكو الفارق في الفترة الثالثة وحسمها بنتيجة 67-52 وسط تراجع الاتحاد.

واختتم بترو أتليتكو اللقاء بالفوز بنتيجة 96-74.

ويمثل مصر في النسخة المقبلة من البطولة فريق الأهلي الذي سبق وأن شارك مرتين من قبل.

ويمتلك بترو أتليتكو الفرصة ليصبح أكثر فريق تتويجا باللقب برصيد مرتين خلال 5 نسخ من الدوري الإفريقي.