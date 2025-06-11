خبر في الجول - أحمد حمدي غاضب من إدارة الزمالك بسبب خلافات حول تحمل قيمة السفر

الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 22:43

كتب : FilGoal

أحمد حمدي - الزمالك ضد بيراميدز

يشعر أحمد حمدي لاعب وسط فريق الزمالك بالغضب من مجلس إدارة الزمالك بسبب خلافات حول تحمل قيمة سفره إلى ألمانيا.

أحمد حمدي

النادي : الزمالك

الزمالك

ويتواجد أحمد حمدي في ألمانيا من أجل الاطمئنان على حالته بعد التعافي من إصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة.

وعلم FilGoal.com أن حمدي يتواجد في ألمانيا للاطمئنان مرة أخيرة على مدى تعافيه من الإصابة في الرباط الصليبي للركبة.

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وتصادف وجود محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك في ألمانيا مع وجود أحمد حمدي.

ويشعر اللاعب بالغضب تجاه مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب خلافات حول تحمل قيمة السفر.

وكان أحمد حمدي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ ما يقرب من عام خلال نهائي الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي.

وخاض أحمد حمدي مباراة وحيدة هذا الموسم ولمدة 11 دقيقة فقط.

إذ شارك حمدي كبديل أمام بيراميدز في الجولة السادسة من المرحلة الختامية بمسابقة الدوري.

ولم يشارك حمدي في كأس مصر.

ويرتبط حمدي -27 عاما- بتعاقد مع الزمالك حتى صيف 2027.

الزمالك أحمد حمدي
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