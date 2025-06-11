كأس العالم للأندية - منافس الأهلي.. ميسي وثلاثي برشلونة السابق على رأس قائمة إنتر ميامي

كشف إنتر ميامي الأمريكي قائمته المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الحديثة بمشاركة 32 فريقا، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

ويلعب إنتر ميامي في المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه الأهلي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ويلتقي إنتر ميامي في مباراة الافتتاح أمام الأهلي فجر يوم الأحد القادم 14 يونيو بتوقيت القاهرة.

وضمت قائمة إنتر ميامي 29 لاعبا، على رأسهم ليونيل ميسي، بالإضافة إلى ثلاثي برشلونة السابق خوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، ولويس سواريز.

وأعلن خافيير ماسكيرانو المدير الفني للفريق القائمة التي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: دريك كالندر - أوسكار أوستاري - ويليام ياربرو - روكو ريوس نوفو

الدفاع: جونزالو لوجان - توماس أفيليس - هيكتور ديفيد مارتينيز - ريان سايلور - إيان فراي - خوردي ألبا - تايلر هال - نواه ألن - ماكسيميليانو فالكون - مارسيلو ويجاندت - إسرائيل بوترايت

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - تيلاسكو سيجوفيا - بالتاسار رودريجيز - بنجامين كريماشي - ديفيد رويز - يانيك برايت - فيديريكو ريدوندو - سانتياجو موراليس

الهجوم: فافا بيكولت - لويس سواريز - ليونيل ميسي - تاديو أليندي - ليو أفونسو - ألين أوباندو