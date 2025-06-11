طاهر: المنافسة مع زيزو وبنشرقي لا تزعجني.. وهذا الفارق بين كولر وريبيرو

شدد طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي على أن المنافسة مع زيزو وبنشرقي في مركز الجناح لا تزعجه.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنتر ميامي فجر الأحد ضمن افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

وقال طاهر محمد طاهر عبر أون سبورت: "تجربة باتشوكا كانت مفيدة للغاية، وأعتقد أننا كنا بحاجة لمباراة إضافية قبل انطلاق البطولة للتعرف بشكل أكبر على طريقة ريبيرو ولزيادة التجانس".

وأضاف "لم أتوقع انضمام زيزو لصفوف الأهلي وكذلك إمام عاشور وبنشرقي، لكننا الآن في عالم احتراف وكل شيء وارد في كرة القدم".

وتابع "المنافسة مع زيزو وتريزيجيه وبنشرقي لا تزعجني، على العكس المنافسة مع لاعبين بهذه الجودة ترتقي بمستواي وتجعلني أتطور بشكل أكبر".

وواصل "محمد بن رمضان إضافة كبيرة للأهلي، عندما لعبنا أمام الترجي طلبت تبديل القميص معه لأنه لاعب مميز وتحدثت مع معلول عنه كثيرا".

وشدد "مواجهة ميسي؟ من وجهة نظري فرصتنا في الفوز على إنتر ميامي كبيرة وستمنحنا دفعة قوية قبل مواجهتي بالميراس وبورتو. ميسي لاعب تاريخي ولكن عندما ستنطلق صافرة البداية سيختلف الأمر".

وأجاب "الفارق بين ريبيرو وكولر؟ المدرسة الإسبانية في التدريب مختلفة عن السويسرية، خاصة في تحضير اللعب والاعتماد بشكل أكبر على التمريرات القصيرة".

وتابع "أفضل اللعب في مركز الجناح لكن في حال وجود نقص في المهاجم الصريح لظروف غيابات وإصابات، أقوم بدوري في مساعدة الفريق"

وأوضح "عائلتي أخفت عني خبر مرض والدي للحفاظ على تركيزي في المباريات، حزنت بعد هذا التصرف لأن العائلة بالنسبة لي رقم 1 في حياتي والآن الحمد لله أصبحت حالته الصحية أفضل".

وواصل "الاحتفالات تأتي بطريقة تلقائية ولكنها تلقى قبولا واسعا وسط الجماهير وتنتشر بشكل غير متوقع، على غرار ما حدث باحتفال "سطالانة" عقب الفوز بكأس إفريقيا".

"كولر ظلم أفشة بعض الشيء، لأنه ظهر بشكل جيد في بعض المباريات ولكنه كان يُستبعد في المباريات التالية وهذا كان غريبا بالنسبة لي، وكذلك ديانج الذي تفاجأت برحيله بسبب عدم المشاركة بشكل منتظم"

وأتم "أشجع الأهلي منذ الصغر وكذلك عائلتي، هذا الأمر بالطبع يجعلك تقاتل لتحقيق الفوز بغض النظر عن كوني لاعبا محترفا".

أسماء أفلام تناسب لاعبي الأهلي من وجهة نظر طاهر محمد طاهر:

الإمبراطوار: إمام عاشور

الزعيم : افشة

الحريف : بنشرقي

الجوكر: أنا (طاهر محمد طاهر)

صاحب صاحبه: محمد هاني.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي فجر يوم 15 يونيو الجاري.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (3 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (7 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (4 صباح 25 يونيو بتوقيت القاهرة)