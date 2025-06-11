التجربة الأولى.. بيزاكاني مدربا جديدا لـ كالياري

أتم نادي كالياري الإيطالي إجراءات التعاقد مع المدرب الشاب فابيو بيزاكاني لتدريب الفريق خلفا لـ دافيدي نيكولا.

وسيخوض بيزاكاني تجربته الأولى مع أحد فرق الدوري الإيطالي كمدير فني.

وأعلن كالياري اليوم الأربعاء تعاقده بيزاكاني بشكل رسمي خلفا لدافيدي نيكولا.

بيزاكاني لعب في صفوف كالياري بين عامي 2015 و2021 وخاض معه 150 مباراة.

وبعد اعتزاله كرة القدم عمل كمدرب مساعد ثم تولى تدريب فريق تحت 19 عاما لمدة موسمين.

ونجح بيزاكاني في التتويج مع فريق تحت 19 عاما بكالياري بكأس إيطاليا للشباب بعد الفوز على ميلان 3-0.

يذكر أن كالياري اختتم الموسم المنصرم في المركز الخامس عشر في الدوري الإيطالي بفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط وذلك تحت إشراف نيكولا دافيدي .