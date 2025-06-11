كأس العالم للأندية - رئيس الهلال: تعاقدنا مع المدرب الأفضل بالعالم.. والمزيدات الغير منطقية حرمتنا من الصفقات

الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 20:40

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - الهلال

وصف فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي، سيموني إنزاجي مدرب فريقه الجديد بالمدرب الأفضل في العالم.

ويستعد الهلال للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال فهد بن نافل رئيس الهلال عبر قناة ناديه: "حاولنا جلب إضافات، ترتقي بمستوى الفريق، ولم نُوفق لضيق الوقت، والمزايدات غير المنطقية، ولذلك قررنا المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، وبعد ذلك سنتشاور مع الجهاز الفني حول التعاقدات".

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وأضاف "الخيارات خلال فترة التعاقدات الاستثنائية قليلة، وليست مثل الفترة الصيفية التي تكون أوسع، وتزيد فيها فرص الارتقاء بالمستوى الفني".

وواصل "بدأنا العمل قبل وقت طويل استعدادا لكأس العالم، وقد تكلل بالنجاح بالتعاقد مع الإيطالي سيموني إنزاجي وجهازه الفني الأفضل في العالم. نستهدف من المدرب الإيطالي تحقيق مزيد من الألقاب، وتعزيز النجاحات".

الهلال كان قريبا من التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين قبل أن يغير مهاجم نابولي طلباته المادية.

كما ارتبط ثيو هيرنانديز ظهير ميلان بالانتقال للهلال لكنه فضل البقاء في أوروبا.

واكتفى الهلال بضم الثنائي علي لاجامي مدافع النصر، وعبد الكريم دارسي لاعب أهلي جدة.

ويستعد الهلال السعودي للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها يوم 14 يونيو.

ويتواجد الهلال في المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.

كأس العالم للأندية الهلال السعودي
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