كرة سلة - عاصم مرعي يقود أهلي طرابلس إلى نهائي الدوري الإفريقي
الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 20:13
كتب : FilGoal
نجح عاصم مرعي في قيادة أهلي طرابلس الليبي إلى نهائي الدوري الإفريقي لكرة السلة.
وتغلب أهلي طرابلس على الجيش الرواندي في مباراة مثيرة بنصف النهائي.
وشارك عاصم مرعي في 25 دقيقة من المباراة.
وتغلب أهلي طرابلس على الجيش الرواندي بنتيجة 84-71 في نصف النهائي.
وينتظر أهلي طرابلس الفائز من مواجهة الاتحاد السكندري أمام بترو أتليتكو الأنجولي.
ويصل أهلي طرابلس إلى نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي.
وكان الفريق الليبي قد حصد وصافة النسخة الماضية.
بينما توج بلقب النسخة الأخيرة فريق بترو أتليتكو الأنجولي.
ونجح عاصم مرعي خلال مواجهة نصف النهائي من تسجيل 10 نقاط والقيام بـ 9 متابعات ناجحة.
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