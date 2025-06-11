انتهت كرة سلة - الاتحاد (74)-(96) بترو أتليتكو.. خسارة الأخضر

الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 20:04

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سلة

يواجه الاتحاد السكندري فريق بترو أتليتكو الأنجولي في نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة السلة.

وينتظر أهلي طرابلس الليبي الفائز من المباراة لملاقاته في المباراة النهائية.

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نهاية المباراة بخسارة الاتحاد 96-74

ق3:40 تقدم بترو أتليتكو 83-65

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة بتقدم بترو أتليتكو 67-52

ق3:00 بترو أتليتكو يوسع الفارق إلى نتيجة 64-47

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتفوق بترو أتليتكو 45-40

ق3:00 صحوة سكندرية والفارق يتقلص 41-35

ق5:08 اتساع الفارق لبترو أتليتكو 41-27

ق8:35 تقدم بترو أتليتكو بنتيجة 31-22

نهاية الفترة الأولى بتأخر الاتحاد بنتيجة 25-22

ق5:00 تقدم بترو أتليتكو بنتيجة 12-11

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

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