شوبير: أنا تحت أمر الأهلي بشأن مستقبلي.. ومواجهة ميسي تمنح المباراة اهتمام أكبر

الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 19:45

كتب : FilGoal

جلسة تصوير الأهلي لكأس إنتركونتيننتال - مصطفى شوبير

كشف مصطفى شوبير عن عدم وجود أزمة بشأن مستقبله مع الأهلي بعد ارتباط اسمه بالرحيل خلال الفترة الماضية.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستعد الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي عبر قناة أون سبورت: "أشارك في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في مسيرتي تقريبا، ونسعى لتحقيق إنجاز في بطولة تشهد اهتمام كبير بسبب نظامها الجديد".

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وتابع "لا أريد أن يكون حديثي دبلوماسي لكن أنا تحت أمر النادي الأهلي وأترك لهم تحديد مصير مستقبلي، بالتأكيد هناك منافسة والجميع يبحث عن المشاركة لكن ذلك سيكون متواجد".

وأضاف "مباراة باتشوكا من أكثر المباريات التي حزنت عليها في كأس العالم للأندية رغم عدم تواجدي بسبب الإصابة، كان الفريق قريبا جدا من تحقيق الإنجاز لكن فجأة خرجنا من البطولة".

وشدد شوبير "علاقتي جيدة بجميع زملائي وأعرف محمد سيحا قبل قدومه إلى الأهلي بسبب تواصلي معه وقت تواجده في المقاولون بعد أدائه الجيد رغم هبوط الفريق وقتها".

وكشف حارس مرمى الأهلي "أشعر أن مباراة نهائي الوداد هي انطلاقتي الحقيقية وارتبطت الجماهير بي بسببها، وفي الوقت نفسه أشعر أن اللقب التالي أمام الترجي كان رائعا بالنسبة لي بسبب مشاركتي في عدد أكبر من المباريات، لذلك أحب البطولتين بشكل كبير بجانب نهائي القرن أمام الزمالك".

وواصل "أرى فكرة وجود أزمة بسبب كثرة النجوم أمر مصطنع بدليل تواجد ثلاثي مثل ميسي وسواريز ونيمار مع برشلونة وتحقيق إنجازات مع الفريق، ربما حدث ذلك في فترة ما في باريس سان جيرمان، لكن الجهاز الفني يكون له دور".

وأوضح شوبير "أعتقد أن عقلية اللاعب المصري تغيرت الفترة الحالية والفضل يعود في ذلك إلى محمد صلاح، مما دفع الأهالي للتركيز على كرة القدم عكس الفترة الماضية".

أما عن تعرضه لللظلم بسبب اسم والده أوضح "ارتباط اسمي بوالدي بالتأكيد يكون له عيوب لكن لا يمكنني القول أنه ظلمني لأن له مميزات أخرى اكتسبتها".

وأضاف "هناك ضغط في الأهلي حتى خلال التدريبات وليس بسبب المباريات أو البطولات، الجميع يريد إظهار أفضل ما لديه للمشاركة والمنافسة".

وقال شوبير: "شعرت بقيمة مكافأة الله على تعاملي مع الناس وقت تواجدي في قطر للعلاج من الإصابة، كنت وحيدا هناك ووجدت التفاف الناس حولي والسباق على مساعدتي في خروج أو توفير أي شيء لذلك إذا كنت أفعل ذلك بنسبة 6 أو 7 من 10 الآن أحاول فعل ذلك بنسبة 20 من 10".

أما عن كأس العالم للأندية فقال: "مباراة الافتتاح في كأس العالم أمام إنتر ميامي بقيادة ميسي تمنح المباراة اهتمام أكبر، ولدينا من الخبرات ما يكفي من التعامل، وإذا أتيحت لي الفرصة للحصول على قميص ميسي سأفعل ذلك".

وشدد "مباراة الافتتاح تكون لها ضغوط كبيرة خصوصا إن الأعين كلها تكون عليك، بعيدا عن أن المنافس سيكون هو ليونيل ميسي. في بطولات إفريقيا تجد مثلا الأندية تحاول اللعب بكل قوة ضد الأهلي في الأدوار التمهيدية، ونفس الشيء سنحاول اللعب بقوة ضد ميسي ورفاقه".

أما عن المرشح لحصد اللقب فأجاب "أتوقع منافسة ريال مدريد وباريس سان جيرمان على لقب كأس العالم للأندية".

واختتم شوبير عن تصريحاته "رسالتي لجماهير الأهلي أنهم الداعم الأبرز لنا وتعودنا على ذلك منهم، وأتمنى الحضور الجماهيري بشكل كبير في كل مباريات الموسم المقبل ونعدهم بالمنافسة على كل البطولات".

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي فجر يوم 15 يونيو الجاري.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (3 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (7 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (4 صباح 25 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي مصطفى شوبير كأس العالم للأندية
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