كأس العالم للأندية - استبعاد جريليش.. وضم مرموش و4 صفقات جديدة في قائمة مانشستر سيتي

كشف مانشستر سيتي الإنجليزية عن قائمته لكأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وينطلق كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

وشهدت القائمة تواجد الصفقات الجديدة ريان آيت نوري، وريان شرقي، وتيجاني ريندرز، وماركوس بيتينيلي.

فيما استبعد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، جاك جريليش الجناح الإنجليزي.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي المكونة من 26 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون - أورتيجا مورينو - ماركوس بيتينيلي

الدفاع: روبن دياش - جون ستونز - ناثان أكي - ريان آيت نوري - جوشوا جفارديول - مانويل أكانجي - عبد القادر خوسانوف - ريكو لويس - فيتور ريس

الوسط: تيجاني ريندرز - جيرمي دوكو - نيكو جونزاليس - رودري - إلكاي جوندوجان - بيرناردو سيلفا - سافينيو - ماتيوس نونيز - ريان شرقي - فيل فودين - أوسكار بوب - نيكو أوريلي.

الهجوم: عمر مرموش - إرلينج هالاند

ويخوض مانشستر سيتي كأس العالم للأندية في المجموعة السابعة إلى جانب يوفنتوس الإيطالي، والعين الإماراتي، والوداد المغربي.

ويبدأ مانشستر سيتي مبارياته بمواجهة الوداد المغربي يوم 18 يونيو الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ثم مواجهة العين الإماراتي يوم الإثنين 23 يونيو الساعة الرابعة صباحا، قبل ختام المباريات بمواجهة يوفنتوس الإيطالي يوم الخميس 26 يونيو العاشرة مساءً.