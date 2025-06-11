كأس العالم للأندية - غياب ستيرلنج وسانشو وضم 4 صفقات جديدة بقائمة تشيلسي

الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 19:06

كتب : FilGoal

تشيلسي أمام ريال بيتيس

أعلن نادي تشيلسي قائمته المشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك البلوز في منافسات كأس العالم المقامة خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

وشهدت قائمة إنزو ماريسكا 28 لاعبا بما فيهم 4 صفقات جديدة وهم مايك بينديرس حارس المرمى والمدافع مامادو سار وداريو إيسوجو لاعب الوسط وأخيرا ليام دياب مهاجم الفريق.

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ويغب عن القائمة كل من رحيم ستيرلينج وجادون سانشو إذ فضل تشيلسي عدم ضم أي لاعب معار لقائمة الفريق.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز - مايك بينديرس - فيليب يورجينسن - جاجا سلونينا.

الدفاع: مارك كوكوريا - توسن أدرابيويو - بينويت بادياشيل - ليفي كولويل - مامادو سار - كيرنان ديوسبوري هال - تريفوه تشالوباه - ريس جيمس - مالو جوستو - جوش أتشيمبونج - أرون أنسيلمينو.

الوسط: يبدرو نيتو - إنزو فيرنانديز - كول بالمر - داريو إيسوجو - مويسيس كايسيدو - روميو لافيا - أندري سانتوس.

الهجوم: ليام ديلاب - نوني مادويكي - نيكولاس جاكسون - كريستوفر نكونكو - مارك جويو - تيريك جورج.

ويقع تشيلسي في المجموعة الرابعة التي تضم كل من فلامنجو البرازيلي والترجي التونسي ولوس أنجلوس الأمريكي.

ويستهل تشيلسي مشواره بمواجهة لوس أنجلوس مساء يوم الإثنين المقبل.

بينما يخوض ثاني مبارياته أمام فلامنجو مساء يوم 20 يونيو الجاري.

ويختتم تشيلسي مبارياته بمواجهة الترجي التونسي فجر يوم 25 يونيو الجاري.

تشيلسي كأس العالم للأندية
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