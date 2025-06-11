الإسماعيلي يعترض على عقوبات فيفا.. ويعلن خطوته المقبلة

الأربعاء، 11 يونيو 2025 - 18:46

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

أصدر نادي الإسماعيلي بيانا رسميا بعد العقوبات التي تعرض لها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

الإسماعيلي يعترض على قرار "فيفا" بوقف القيد وتغريمه ماليا، ويعلن اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة اللازمة للطعن على القرار.

وتعرض النادي الإسماعيلي لعقوبة جديدة بإيقاف القيد لفترتين وذلك كما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – إيقاف قيد جديد للإسماعيلي بسبب قضيتين سويلم: إلغاء الهبوط لأجل الإسماعيلي والأهلي أول من سانده.. وحقيقة رحيل طه عزت الدوري المصري - انتصار الإسماعيلي ومودرن.. وتعادلان في الجولة 8 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي:

"يعرب النادي الإسماعيلي عن أسفه واندهاشه من قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الصادر بتاريخ أمس، والذي يقضي بفرض عقوبة وقف القيد لفترتي تسجيل على النادي، إلى جانب غرامة مالية قدرها ١٠,٠٠٠ فرنك سويسري، بدعوى مخالفة قرار سابق بشأن حضر القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وشمل القرار أيضًا غرامة مالية على الاتحاد المصري لكرة القدم للسبب ذاته. مع تعليق تنفيذ هذه العقوبة في الوقت الراهن"

"ويؤكد النادي أنه بدأ على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة اللازمة للطعن على القرار، إما لإلغائه أو لوقف تنفيذه مؤقتا قبل بدء فترة انتقالات اللاعبين الجدد حيث أن الإدارة القانونية تتابع الملف عن كثب، وسيتم حسمه خلال الأيام القادمة".

قد تكون صورة ‏نص‏

وعلم FilGoal.com أن العقوبة تأتي بسبب مستحقات كل من التونسي فراس شواط والبوليفي كارميلو ألجارناز ثنائي الفريق السابق.

العقوبة تشمل قرار تأديبي مما يعني أن إيقاف القيد لن يرفع بمجرد الدفع، ولكن الإدارة ستتقدم بالتماس لرفع القيد حال السداد.

وتسير الإدارة حاليا في إجراءات الحصول على قرض لإنهاء جميع القضايا الدولية من خلاله

وكان الإسماعيلي قد قضى الموسم الماضي بدون أي تعاقدات بسبب عقوبة مماثلة.

وأنهى الإسماعيلي الدوري المصري الممتاز في المركز قبل الأخير ولكنه لم يهبط بسبب إلغاء الهبوط في الدوري المصري.

ولعب شواط لمدة موسم بصفوف الإسماعيلي وشارك خلاله في 22 مباراة وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصنع 3 آخرين.

بينما لعب كارميلو مع الإسماعيلي لمدة 6 أشهر فقط ولم يشارك إلا في 4 مباريات وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة آخر.

الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
الاتحاد السكندري يعلن تكليف محمد عمر برئاسة لجنة الكرة مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: نفاوض علاء عبد العال لتدريب الفريق خبر في الجول – إيقاف قيد جديد للإسماعيلي بسبب قضيتين وسام أبو علي: لم نكن نناضل من أجل كرة القدم فقط بل من أجل الأطفال خبر في الجول - البنك الأهلي يقترب من ضم محمود رزق مصدر من زد لـ في الجول: إعارة العش حتى نهاية المونديال.. والأهلي فعّل بند الشراء الاتحاد السكندري لـ في الجول: أنهينا تعاقد الأجانب باستثناء ثنائي.. والأمور صعبة بعد رحيل مصيلحي محلل أداء الأهلي الجديد - رحالة لأكثر من 60 دولة ..وكشاف ومحاضر خريج مدرسة كلوب
أخر الأخبار
شوبير: أنا تحت أمر الأهلي بشأن مستقبلي.. ومواجهة ميسي تمنح المباراة اهتمام أكبر 15 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - استبعاد جريليش.. وضم مرموش و4 صفقات جديدة في قائمة مانشستر سيتي 32 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - مبابي وفينسيوس وصفقتين جديدتين على رأس اختيارات ألونسو في قائمة ريال مدريد 45 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - غياب ستيرلنج وسانشو وضم 4 صفقات جديدة بقائمة تشيلسي 54 دقيقة | كأس العالم للأندية
الإسماعيلي يعترض على عقوبات فيفا.. ويعلن خطوته المقبلة ساعة | الدوري المصري
كأس العالم للأندية - على رأسها السومة.. تقرير مغربي يكشف قائمة الوداد ساعة | كأس العالم للأندية
سكاي: تمت.. ساني إلى جالاتا سراي ولن يشارك في كأس العالم للأندية ساعة | ميركاتو
الاتحاد السكندري يعلن تكليف محمد عمر برئاسة لجنة الكرة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "قراركم خاطيء".. الزمالك يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن موعد نهاية عقد زيزو 2 "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".. الأهلي يعلن تعاقده مع زيزو 3 زيزو: السفارة الأمريكية خطأي الوحيد.. وعرض الزمالك كان أكبر من الأهلي باعتراف مسؤوله 4 وسام يسجل ويقود فلسطين لتجاوز الكويت في تصفيات المونديال.. وموقعة حاسمة قبل كأس العالم للأندية
/articles/507029/الإسماعيلي-يعترض-على-عقوبات-فيفا-ويعلن-خطوته-المقبلة