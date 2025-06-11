الإسماعيلي يعترض على عقوبات فيفا.. ويعلن خطوته المقبلة

أصدر نادي الإسماعيلي بيانا رسميا بعد العقوبات التي تعرض لها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

الإسماعيلي يعترض على قرار "فيفا" بوقف القيد وتغريمه ماليا، ويعلن اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة اللازمة للطعن على القرار.

وتعرض النادي الإسماعيلي لعقوبة جديدة بإيقاف القيد لفترتين وذلك كما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي:

"يعرب النادي الإسماعيلي عن أسفه واندهاشه من قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الصادر بتاريخ أمس، والذي يقضي بفرض عقوبة وقف القيد لفترتي تسجيل على النادي، إلى جانب غرامة مالية قدرها ١٠,٠٠٠ فرنك سويسري، بدعوى مخالفة قرار سابق بشأن حضر القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وشمل القرار أيضًا غرامة مالية على الاتحاد المصري لكرة القدم للسبب ذاته. مع تعليق تنفيذ هذه العقوبة في الوقت الراهن"

"ويؤكد النادي أنه بدأ على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة اللازمة للطعن على القرار، إما لإلغائه أو لوقف تنفيذه مؤقتا قبل بدء فترة انتقالات اللاعبين الجدد حيث أن الإدارة القانونية تتابع الملف عن كثب، وسيتم حسمه خلال الأيام القادمة".

وعلم FilGoal.com أن العقوبة تأتي بسبب مستحقات كل من التونسي فراس شواط والبوليفي كارميلو ألجارناز ثنائي الفريق السابق.

العقوبة تشمل قرار تأديبي مما يعني أن إيقاف القيد لن يرفع بمجرد الدفع، ولكن الإدارة ستتقدم بالتماس لرفع القيد حال السداد.

وتسير الإدارة حاليا في إجراءات الحصول على قرض لإنهاء جميع القضايا الدولية من خلاله

وكان الإسماعيلي قد قضى الموسم الماضي بدون أي تعاقدات بسبب عقوبة مماثلة.

وأنهى الإسماعيلي الدوري المصري الممتاز في المركز قبل الأخير ولكنه لم يهبط بسبب إلغاء الهبوط في الدوري المصري.

ولعب شواط لمدة موسم بصفوف الإسماعيلي وشارك خلاله في 22 مباراة وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصنع 3 آخرين.

بينما لعب كارميلو مع الإسماعيلي لمدة 6 أشهر فقط ولم يشارك إلا في 4 مباريات وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة آخر.